Фармацевтическая промышленность – одна из самых наукоемких и инновационных отраслей мировой экономики. Она приносит странам, которые ее развивают, огромную прибыль. В случае необходимости люди тратятся на лекарства, несмотря ни на какие экономические катаклизмы.

В Азербайджане подавляющее большинство лекарств завозится из-за рубежа. Сейчас в стране производится 33 наименования лекарственных препаратов, и планируется начать производство еще четырех. Об этом говорится в «Стратегии социально-экономического развития АР на 2022-2026 годы», утвержденной Президентом страны. Поручено поддержать организацию производства лекарственных средств и медицинских препаратов в стране, проверить их качество и представить соответствующие документы для регистрации. Основным исполнительным органом является Министерство здравоохранения, а исполнительным – Министерство экономики.

О том, что необходимо принятие мер поддержки для замещения импорта в страну лекарственных средств и медицинского оборудования, ранее говорили в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA). Там напомнили, что первые дни пандемии показали нашу зависимость от импорта даже самых простых медицинских принадлежностей. В то же время, высокие пошлины на импорт привели к увеличению себестоимости услуг.

Председатель общественного объединения поддержки социальных и экономических исследований, экономист Эйюб Керимли отметил в беседе с #, что было бы хорошо, если бы в нашей стране удалось наладить выпуск хотя бы лекарственных препаратов и медоборудования первой необходимости. Это бы намного снизило их стоимость. Для этого в республике есть определенная база, благодаря которой можно расширить производство фармацевтической продукции.

«Нужно поощрять и местных, и иностранных инвесторов, ведь фармацевтика – важная отрасль экономики. Должно быть и государственное субсидирование. Для иностранных и местных компаний, которые будут заниматься таким производством, необходимо создать льготные условия. В этом положительную роль может сыграть свободная экономическая зона, созданная в Азербайджане. Там можно разместить фармацевтическое производство», – считает экономист.

Но сначала было бы логично понизить пошлины на ввоз определенной продукции для этой сферы. Это финансовоемкое производство, которое требует как кадрового потенциала, так и высоких технологий. Так что, на первоначальном этапе можно было бы ввести лизинговый оборот. Маржинальность такого бизнеса очень высока, продавать медикаменты по рыночной стоимости выгодно. Азербайджан потом может экспортировать их в разные страны, как это делают Индия, Турция и другие государства, говорит Керимли.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что в Азербайджане производится очень мало медпрепаратов.

«Раньше у нас делали, скажем, мазь Вишневского, сейчас и она поступает из других стран. В первую очередь, у нас проблемы с кадрами, а на то, чтобы их подготовить нужно не год и не два. Нужны еще и помещения, соответствующие всем требованиям стерильности. Это все требует больших вложений, а кто будет делать такие инвестиции? Это сложная сфера и, по понятным причинам, тщательно контролируемая. Бизнесменам проще выбрать другую отрасль. И льготы тут особо ни на что не повлияют», – считает он.

Для производства новых лекарств требуется глубокий спектральный анализ. Это процесс длительный и непростой.

«Но нужно привлечь малый и средний бизнес к тому, чтобы больше производить фитопрепаратов, эфирных масел, главное – учитывать потребности внутреннего и внешнего рынка. Сырье, – подчеркивает Агаев, – для этого у нас есть, такая продукция долго не портится, ее не так сложно реализовать. А также сделать ставку на выпуск спецодежды, бахил, медицинских салфеток и т.д. Еще стоит вспомнить о том, что у нас был змеиный питомник, где производили змеиный яд, и возродить данное перспективное направление. Определенную нишу Азербайджан в этой отрасли занять может».