Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что требования России относительно проверок каждого корабля, выходящего из украинских портов, «лишены смысла».

Об этом Блинкен заявил в пятницу в Берлине, отвечая на вопросы корреспондент СNN, сообщает «Европейская правда».

«Какое право, по какой логике Россия настаивает на проверке суверенных украинских кораблей, выходящих из украинских портов в другие страны? Это лишено смысла», — считает он.

По мнению государственного секретаря США, заявления Москвы о необходимости проверки украинских кораблей «создают потенциальный риск меры российских кораблей для нападения на Одессу».

«Поэтому украинцы должны быть уверены, что, делая во что бы то ни стало для выхода своих кораблей из порта, Россия не воспользуется этим и не позволит зайти российским кораблям для нападения на Одессу», — подчеркнул Блинкен.

Он также выразил поддержку работе ООН, которая пытается найти решение о разблокировании портов и вывозе украинского продовольствия.

«ООН и его генеральный секретарь очень настойчиво работают для того, чтобы достичь определенного решения, которое позволит создать путь для украинских кораблей из Одессы, а значит продовольствие и зерно. Мы очень поддерживаем эти усилия», — сказал госсекретарь.