Форвард «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить финальный матч Кубка Испании с «Барселоной» из-за удаления в игре 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом», сообщает Marca.

В матче чемпионата Испании французский футболист получил прямую красную карточку за игру ногой в голень хавбека «Алавеса» Антонио Бланко. За это удаление игрок может получить дисквалификацию на следующие одну-три игры.

Окончательное решение о сроке дисквалификации игрока принимает Комитет по проведению соревнований. Оно будет зависеть от того, что главный арбитр матча Сесар Сото Градо напишет в официальном протоколе после игры. Если он укажет, что это была грубая игра со стороны Мбаппе, футболист может пропустить от одного до трёх матчей во внутренних соревнованиях.

Перед кубковым финалом с «Барселоной», который состоится 26 апреля, «Реал» сыграет в чемпионате с «Атлетиком» и «Хетафе».

Мбаппе забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за мадридский клуб.