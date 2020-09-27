Какие шаги ожидает Баку от Москвы – Фархад Мирзоев

О ситуации вокруг карабахского конфликта, а также и предупреждении посольства США и визита спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тайво Клаара рассказал в интервью # эксперт по международному праву, выпускник Кембриджского и Гарвардского университетов по различным дисциплинам в области экономики и права Фархад Мирзоев.

— Как вы оцениваете заявление посольства США, призвавшего своих граждан воздержаться от поездок за пределы Абшерона, а также призыв резервистов на сборы? Можно ли сказать, что к сегодняшней ситуации уже все были готовы?

— Заявление посольства США – вполне стандартная юридическая процедура, исходящая из инструкций и внутренних правил Госдепартамента и, в целом, стратегии государства по защите собственных граждан от любой угрозы, представляющей опасность для их жизни. Такие заявления публикуются с различной периодичностью практически с первых дней открытия диппредставительства США в Азербайджане, т.к. армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха до сих пор не разрешен и оккупация азербайджанских территорий имеет все еще место быть на протяжении свыше двух десятков лет. Кроме того, в периоды каких-то локальных военных столкновений такие призывы учащаются. Полагаю, это обычная стандартная практика и не стоит воспринимать ее как какой-то намек или как-то иначе интерпретировать …

Ситуация с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха всегда была и остается взрывоопасной, т.к. основная проблема — это продолжающаяся оккупация территории одного суверенного государства со стороны вооруженных сил другого государства. Полагаю, оспаривать это никто не будет, а если таковые все-таки найдутся, то им достаточно будет взглянуть на четыре резолюции Совета Безопасности ООН (822, 85, 874 и 88), резолюции ПАСЕ, резолюции ЕС и дело Чирагова и других против Армении (Chiragov and others v Armenia), рассмотренным Европейским судом по правам человека.

В таком случае, чисто с точки зрения международного права, любое государство, которое подверглось агрессии, имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Без каких-либо сомнений, Азербайджан обладает правом применить адекватную силу против любого агрессора, который осуществил оккупацию его международно-признанных территорий. То есть, пока имеет место незаконная оккупация азербайджанских территорий, шансы на военное столкновение всегда будут весьма высокими.

Единственным основанием «снизить градус» в этом конфликте может быть деоккупация всех азербайджанских территорий и возвращение к цивилизованному диалогу о достижении мирного соглашения с Азербайджаном.

— Как вы оцениваете последние столкновения с точки зрения международного права?

— Как я уже отметил, на протяжении всего времени данного конфликта с точки зрения международного права у Азербайджана есть законное право на самооборону. Термин «начать войну» сам по себе в корне неправильный. Азербайджан никогда не начинал войны против какой-либо страны и, насколько знаю, такого намерения не имеет. Все, о чем мы говорим – это адекватное применение силы в качестве ответной реакции на любой вид агрессии со стороны другого государства или определенных сил, поддерживаемых какими-либо государствами. С юридической точки зрения правильно это называть «осуществление права на самооборону».

Азербайджан не на словах, а на деле доказал мировому сообществу, что он приверженец мирных переговоров и строго следует нормам и принципам международного права, а именно принципу мирного разрешения международных споров. На протяжении 26 лет Азербайджан вел переговоры с Арменией и терпел всякие провокации, оставаясь приверженцем озвученных норм и принципов международного права. Но любое терпение нельзя испытывать вечно! Последние военные провокации на армяно-азербайджанской границе в районе Товуза, гибель азербайджанских военных и мирного жителя, и фактический срыв мирных переговоров армянской стороной являются серьезным аргументом для азербайджанской стороны для осуществления Азербайджаном права на самооборону для деоккупации своих территорий, незаконно захваченных и удерживаемых свыше двух десятков лет.

Последние провокационные действия, предпринимаемые со стороны Армении, в том числе заселение оккупированных территорий террористами ПКК и боевиками из Ливана, Сирии и прочих стран, набор добровольцев, военные учения для армянских женщин под лидерством первой леди Армении, скопление войск и техники на линии фронта, а также агрессивная риторика армянских официальных лиц о стратегии «новые территории в обмен на мир и узаконение оккупации азербайджанских территорий», повышают шансы на то, что Азербайджан может предпринять в скором времени адекватные меры в целях самообороны. Единственным шансом предотвратить это является оказание необходимого давления на Армению со стороны мирового сообщества для того, чтобы она немедленно приостановила все указанные агрессивные действия.

— Какова позиция России? Смогут ли и на этот раз армяне обратиться за помощью к Москве, чтобы оттуда позвонили в Баку?

— Россия одна из стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, играющая важную роль в регионе и является важным посредником в данном конфликте. Азербайджан и Россия заключили свыше десятка соглашений о стратегическом сотрудничестве и в последние годы сотрудничество между странами движется лишь по возрастающей, и такое сотрудничество основано на суверенном равенстве сторон.

В данном случае, Азербайджан от России, как страны, с которой его связывает общая история, культура и ценности, ожидает конструктивной позиции касательно нынешней эскалации. Азербайджан и его общественность приветствовала недавние заявления министра иностранных дел РФ относительно срыва переговоров со стороны Армении и ее ответственности за эскалацию ситуации, а также необходимости деоккупации азербайджанских территорий.

На мой взгляд, такой и должна быть позиция великой державы, постоянного члена Совета Безопасности ООН и стратегического партнера, основанная на фундаментальных принципах международного права. Кроме того, Россия абсолютно не заинтересована в наличии такого военного обострения у своих южных границ и между двумя своими стратегическими партнерами.

Как я отметил ранее, отношения РФ и Азербайджана основаны на суверенном равенстве сторон и стратегическом партнерстве. С точки зрения международного права, речь не идет о том, что одно государство может принудить другое государство остановить осуществление ею права на самооборону в ответ на агрессию. Единственным органом, способным законно в соответствии с международным правом остановить военные операции по осуществлению права на самооборону, является Совет Безопасности ООН, постоянным членом которого является и Россия.

Учитывая авторитет и влияние России на обе стороны и в регионе в целом, на нее ложится бремя посреднической и миротворческой миссии, в том числе вклада в снижение нынешней напряженности и военной эскалации. Является неоспоримым, что в силу ряда обстоятельств, Россия обладает всем арсеналом средств, чтобы помочь в разрешении данного конфликта на основании международного права и снизить возможность нового военного противостояния. Это то, чего от России ожидает Азербайджан и ее народ.

— С официальным визитом в Баку был также и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Как вы думаете, как в ЕС и в целом мировое сообщество относятся к ситуации вокруг карабахского конфликта? Будут ли они пытаться предотвратить войну и есть ли у них желание и, самое главное, возможность предотвратить эскалацию?

— ЕС – важный экономический партнер Азербайджана и имеет большие интересы в регионе. Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а посему любое обострение ситуации в регионе не в ее интересах. Позиция ЕС четко была обозначена им в Резолюциях 2216 (2009 г.) и 2315 (2012 г.).

ЕС подтвердил, что обеспокоен незаконной оккупацией азербайджанских территорий и призвал Армению положить этому конец. Поэтому позиция ЕС четко выражена в указанных резолюциях. ЕС весьма пассивен в регионе в данных вопросах, но позиция его будет однозначно нацелена на немедленное приостановление военных действий и предотвращение гибели людей, и он будет ратовать за мирное разрешение конфликта. Полагаю, что желание у ЕС предотвратить эскалацию есть, но по ряду причин возможности весьма ограниченны и, как я отмечал ранее, тут все-таки более эффективную роль может и должна сыграть Россия.