Сегодня в Вашингтоне стартовал очередной раунд переговоров между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном по мирному соглашению между странами.

Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в Вашингтоне в начале мая.

Напомним, что встреча глав МИД должна была состояться еще 12 июня, однако она была перенесена.

В преддверии переговоров оптимистично настроенный спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что от встречи можно ожидать прогресса. Но в то же время он заговорил «о международном механизме диалога между Баку и представителями армянской общины Карабаха», хотя Азербайджан не раз заявлял, что этот вопрос является внутренним делом страны.

Кроме того, Симонян, комментируя слова главы МИД Джейхуна Байрамова о том, что «ни о каких дополнительных гарантиях безопасности для армянского населения Карабаха не может быть и речи», отметил, что это наносит ущерб азербайджанской стороне.

То есть, налицо явное противоречие. С одной стороны, надежда армянского спикера на прогресс, с другой – озвучивание априори неприемлемых для Азербайджана условий. Что можно ожидать от встречи глав двух стран, которая продлится три дня? Что стоит за словами Симоняна, которые свидетельствует о профанации армянской стороны? Эти и другие вопросы в беседе с # прокомментировал азербайджанский политолог, глава центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

По словам эксперта, ожидания от данной встречи, в принципе, не очень высокие. В том смысле, что переговорщики по окончании встречи не выступят с заявлениями, что все пункты согласованы. «Потому как все еще остаются открытые вопросы. Министр иностранных дел Азербайджана недавно систематизировал их в четырех требованиях и ожиданиях от Армении. Это, во-первых, все еще военное присутствие армянских вооруженных сил в зоне временного размещения РМК. Затем вмешательство во внутренние дела Азербайджана, то есть, ресурсная подпитка военной хунты в Карабахе. Препятствие диалогу между Баку и армянами Карабаха со стороны Армении. Ну и клеветническая кампания армянской стороны, проводимая в международных структурах.

Эти открытые темы препятствуют подписанию мирного договора между сторонами. В моем понимании в ближайшем будущем, после встречи в Вашингтоне, возможно, Армении будет дан шанс проявить конструктивизм 21 июля в Брюсселе и закрыть эти вопросы. После чего у Баку не останется выбора, кроме как в одностороннем порядке убирать эти барьеры на пути к мирному соглашению. А именно, демилитаризировать Карабах, полностью закрыть любую ресурсную подпитку из Армении в Карабах, и затем идти на подписание мирного договора», — сказал он.

Что касается заявления Алена Симоняна об ожидании прогресса, то, по словам Фархада Мамедова, это демонстрация того, что, якобы, Армения желает мира и так далее. «Но мы должны понимать, что Азербайджан принципиально настроен относительно каких-либо специальных гарантий прав и безопасности армянского населения Карабаха. Так как любая «специальность» в той или иной форме подразумевает «статус». А любой «статус» — это будущая война. Это определенные промежуточные функции, которые не закреплены в Конституции Азербайджана, это какая-то «специальность», что ведет к заморозке процесса», — подчеркнул политолог.

Наш собеседник отметил, что азербайджанская позиция заключается в том, что если вышеупомянутый вопрос является принципиальным предусловием Армении, то актуализируется тема Западного Азербайджана. «И тогда процесс усложняется, что не в интересах основного посредника на сегодняшний день – США.

Если армянская сторона идет на подписание мирного договора, и в нем будут отдельные пункты или отдельный документ об этнических меньшинствах на территории Азербайджана, то армяне должны быть готовы к тому, что это будет зеркально также в отношении Армении. И в этом случае Азербайджан будет предлагать освободить те населенные пункты, где жили азербайджанцы на территории Армении, переселить их туда, и посмотреть, какие права и специальное отношение будут к азербайджанцам, чтобы армянская сторона имела моральное право ожидать от Азербайджана такого же отношения к армянам Карабаха.

Это все на будущую перспективу, и в течение нескольких лет это возможно сделать. И оставлять эти вопросы открытыми не представляется возможным», — заявил Фархад Мамедов.

Исходя из сказанного, наш собеседник отметил, что принципиальная позиция Азербайджана обоснована. «Мы ожидаем, что американская сторона будет оказывать давление на азербайджанских и армянских дипломатов. Но ресурс выдержать это давление у Азербайджана, конечно же, больше, чем у Армении.

Думается, что после Вашингтона и Брюсселя, а может и до встречи на европейской площадке, мы услышим качественно новое заявление армянской стороны относительно того, что или они участвуют в закрытии вышеотмеченных открытых вопросов, или Азербайджан будет в одностороннем порядке их решать», — заключил эксперт.