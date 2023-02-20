Пока нет мирного договора и взаимных обязательств по не использованию силы в регионе, тема военной эскалации будет присутствовать в повестке, таким мнением поделился с # политолог Фархад Мамедов.

«Армянская сторона пытается сейчас показать, что возможности эскалаций стало меньше из-за европейской миссии и так далее. Но мы должны понимать, что и в 2020 году, и в последующие годы после войны, каждая такая дипломатическая активность создавала ожидания, а когда эти ожидания не оправдывались случалась или война или эскалация на границе или в Карабахе», — сказал эксперт.

По словам аналитика, дело идет к весне-лету, когда вести определенную военную операцию легче, чем сегодня.

«Поэтому я ожидаю, что в ближайшие месяцы будет дипломатическая активность, плюс будет какая-то ясность на украинском фронте, плюс будет ясность по выборам в Турции. Я думаю, в этот период можно уделить внимание дипломатической активности, но если завышенные ожидания не реализовываются, и Армения в очередной раз заведет процесс в тупик, вот тогда у Азербайджана не останется выбора», — считает аналитик.

Мамедов также считает, что Азербайджан сейчас активно участвует в переговорном процессе с двумя целями: первая, достичь мирного договора; вторая, показать международным посредникам, что Армения не занимает конструктивную позицию и не выполняет обязательства.

«Соответственно, нужно максимально легитимировать возможную будущую военную операцию на условной границе», — полагает эксперт.

Говоря о европейской миссии, которая на следующей неделе прибудет в регион, и сможет ли эта миссия предотвратить военные действия, эксперт сказал, что остановить в процесс она не в силе.

«Что касается европейской миссии, то она просто зафиксирует, что что-то там случилось на границе. Если это будет односторонее обвинение, мы это будем отклонять. То есть эта миссия не станет препятствием тому, что Азербайджан будет нейтрализовывать угрозы, исходящие с территории Армении», — резюмировал эксперт.