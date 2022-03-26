США давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг Вашингтона последует ответная реакция Москвы, в любом случае болезненная для американцев. Об этом говорится 26 марта в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на cайте ведомства.

По ее словам, представители США пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.

«Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в «эскалации» на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично», — отметила дипломат.

Как она предположила, в Вашингтоне считают нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, закрывать дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, Россия отвечает «той же монетой».