Как рестораны переживут второй локдаун?

Согласно решению Кабинета министров начиная с 00:00 14 декабря до 00:00 18 января 2021 года будет действовать жесткий карантинный режим.

Во время жесткого карантинного режима приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, в том числе и ресторанов.

Отметим, что благодаря ресторанному бизнесу огромное количество людей, занятых в сфере услуг, работали и зарабатывали деньги. Начиная с продавцов зелени и заканчивая официантами, поварами и водителями и др, все они являются важным источником пополнения бюджета страны. Во время первого локдауна деятельность ресторанов тоже была приостановлена, многие из них после отмены жесткого карантина так и не смогли восстановить свою деятельность и разорились. В итоге потеряли все – рабочий, бизнесмен и государство.

С какими трудностями владельцам ресторанов придется столкнуться во время повторного введения жестких карантинных мер? Не станет ли второй локдаун смертельным приговором для рестораторов, которых вряд ли спасет небольшая финансовая помощь со стороны государства?

«Владельцам ресторанов очень трудно придется после введения жесткого карантина. Государство компенсирует только расходы на заработную плату работникам. А владельцы ресторанов во время карантина продолжают платить аренду и нести текущие расходы. Думаю, что повторное введение жесткого карантина приведет к разорению многих рестораторов», — считает глава Национального центра кулинарии Таир Амирасланов.

Как сообщил # экономист Натиг Джафарли, у владельцев ресторанов расходы также связаны с бизнес кредитами, которые они взяли для расширения бизнеса. «Но эти проблемы им придется решать самим. Потому, что государство возмещает только расходы, связанные с выплатой зарплат работникам ресторанов», — сказал нам экономист.

Мы обратились в пару ресторанов Баку, которые на себе ощутили все прелести пандемии и войны — первого локдауна и последовавшего за ним комендантского часа, с вопросом смогут ли они пережить вторую волны жестких карантинных мер?

Представители ресторана AVENUE BAKU считают, что им придется очень трудно во время повторного введения жесткого карантина. «Государство компенсирует лишь расходы на зарплаты работникам. А кто поможет предпринимателям свести концы с концами?», — задаются вопросом представители AVENUE BAKU.

Сотрудник «Ресторан 13» также отметил, что все выделенные государством ресторанам деньги будут потрачены на зарплату работникам. «Мы собираемся организовать доставку еды онлайн. Может быть, так нам удастся хоть как-то покрыть часть расходов», — обреченно заявил представитель ресторана.

Сотрудник ресторана «Astoriya» тоже отметил, что государство выделяет деньги лишь на зарплату работникам. «А владельцам придется самим решать проблемы, с которыми они столкнутся во время закрытия ресторанов», — сообщил нам работник «Astoriya».

Одним словом, рестораторы с большой тревогой ждут введения жестких карантинных мер. Они понимают, что борьба с пандемией очень важное мероприятие с точки зрения здоровья населения. Но нельзя забывать, что государство держится за счет налогов, которые платят в том числе и рестораторы. Государству неплохо было бы подумать о комплексных мерах помощи предпринимателям. Иначе, в конце января, после завершения локдауна, правительство столкнется с еще одной проблемой – закрытые объекты, в том числе общепита, и армией безработных…