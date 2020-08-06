Как превращаются в «полезного идиота»…

«Полезные идиоты» — авторство этого высказывания приписывают Владимиру Ленину, хотя критики применения этого термина утверждают, что данное выражение не обнаруживается ни в одном когда-либо опубликованном документе вождя мирового пролетариата. В любом случае, этим словосочетанием «награждают» человека, которого легко переманить на свою сторону, сделать «полезным», заставить действовать в интересах манипуляторов, либо во имя так называемого «высшего блага». Увы, есть таковые среди тех, кого до недавнего времени было принято считать, в своем роде, даже неким примером для азербайджанской молодежи, проживающей в Украине. Но, обо всем по порядку.

Итак, дело было в Украине. В столице этой дружественной Азербайджану страны 24 июля, в 21:30 (22:30 по бакинскому времени) в Киеве было совершено нападение на четырех азербайджанских студентов. Практически все отечественные СМИ написали об этом инциденте. «Получив информацию, я и высокопоставленные представители диаспоры прибыли на место происшествия. Когда наши студенты вернулись домой, они увидели машину с армянским номером во дворе здания. Видя, что азербайджанцы обращали на нее внимание, владелец машины поспорил с ними», – приводили они тогда слова председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмета Джавадова.

Он утверждал, что к владельцу автомобиля, гражданину Армении, присоединился еще один армянин. «У одного из них был пистолет, и он выстрелил. После этого армяне скрылись с места происшествия. Мы оставались на месте до пяти утра. Мы госпитализировали раненых. Полиция в настоящее время ищет преступников»,- заявлял тогда глава ОДАУ. Данная новость, увы, были весьма вольно преподнесена некоторыми нашими СМИ, которые умудрились мысленно увеличить число азербайджанцев, в которых стреляли, и даже объявить о том, что кто-то из них погиб.

Этого не было. Истина состоит в том, что двое азербайджанцев получили ранения. Они были доставлены в 8-ю городскую клиническую больницу Киева. Гражданин Азербайджана Ниджат Каримов получил пулевое ранение в ногу и был госпитализирован. Второму пострадавшему — Азеру Аббасову, получившему аналогичную травму, медпомощь оказали на месте происшествия, где позже были найдены гильзы калибра 9 мм. Это — первая часть истины. Вторая же ее часть состоит в том, что стрелявшим в азербайджанцев в Киеве был армянин.

Из достоверных источников Media.az стало известно, что зовут его Опинисян Эдгар Завенович, который родился 21 ноября 1980 года. Вооружившись пистолетом, мужчина хладнокровно обстрелял наших студентов, после чего скрылся на автомобиле «Mercedes Gelendewagen» с госномером 50-RV-100. Media.Az даже удалось получить эксклюзивные видеокадры с места происшествия, ранее нигде не опубликованные. На них отчетливо видно, как взрослый мужчина, признавшийся в разговоре с нашими студентами в своем армянском происхождении, хладнокровно стреляет в ребят.

Посольство Азербайджана в Украине держит ситуацию под контролем. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, комментируя резонансный инцидент, в сегодняшнем интервью Media.Az заявила, что возбуждено уголовное дело, но без письменного обращения, жалобы, его трудно расследовать. Иными словами, держитесь и не падайте, азербайджанские студенты, в которых стрелял армянин, банально не требуют возбуждения против него уголовного дела! У них нет к нему претензий, хотя очевидно, что дело могло закончится летальным исходом для одного из них.

Почему они так поступают, какие ими движут мотивы? Это еще предстоит выяснить. Как и то, не подсказал ли кто этим ребятам, как нужно действовать. И в этой связи вспоминается, что бурную деятельность, сразу после инцидента, едва не закончившегося трагически, развил председатель Рады азербайджанской молодежи Украины Вагиф Алиев. Известность тут он получил в качестве одного из самых ярких участников украинской версии всемирно известного проекта «Голос». Вокальные данные В.Нагиева действительно впечатляют, чего не скажешь о его способностях просчитывать последствия сказанного.

Дело в том, что именно он разместил в Фейсбук сообщение, о котором сейчас мечтал бы забыть, как о страшном сне. «Я был на месте происшествия, никакого армянина там не было. Неизвестно, с кем была эта драка. Может быть, с украинцем, с азербайджанцем. Это все глупости, которые придумали наши СМИ, наша «желтая пресса», утверждал он тогда. Естественно, подобными утверждениями В.Нагиева, воспользовались армянские СМИ и пользователи социальных сетей.

«Все, что нужно знать об алиевской пропаганде», под таким названием в группе Info Portal было размещено обращение В.Нагиева. Огромное количество армян благодарили Вагифа за его слова. И правильно, ведь он играл роль «полезного идиота». В день выхода этого обращения, я созвонился с Нагиевым. Он убеждал меня в том, что нет никаких стопроцентных доказательств того, что по нашим ребятам стрелял армянин, что если выявится обратное, то он будет первым, кто начнет требовать наказания для стрелявшего.

И вот, выяснилось. Снова созвонился с В.Нагиевым. Он, вместо внятного ответа на вопрос, как же быть с его утверждениями о том, что «никакого армянина там не было» в свете новости о том, что стрелявшим оказался Опинисян Эдгар Завенович, попытался выяснить имя автора новости в отечественных СМИ. После чего сообщил, что находится ныне в Одессе и потому… просит время для раздумий на тему «что теперь делать».

В процессе размышлений, смею полагать, им уже был удален со своей страницы ролик-обращение, в котором он клял отечественную прессу, говорил, что возможно это была драка азербайджанцев с азербайджанцем или украинцем, а армянина там не было. В общем, судя по всему, Вагиф понял, что совершил ошибку. Но, по чьей просьбе или приказу он сыграл роль «полезного идиота» для армян, которые очень заинтересованы в том, чтобы замять это дело? Вот в чем вопрос…