Как относиться к перемирию?

Сегодня многие задаются вопросами, связанными с остановкой боевых действий. Что именно достигнуто на данный момент? Что стоит за нынешним соглашением о временном перемирии? В какой ситуации теперь находятся Армения и Азербайджан? И как изменилось состояние самого конфликта, отношение к нему со стороны мировой общественности?

О плюсах и минусах создавшегося положения для азербайджанской и для армянской сторон рассказал # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Я думаю, принципиально нужно говорить, что стороны достигли этого соглашения в новых, изменившихся условиях. И эти условия диктуют новую логику переговорного процесса.

Надо отметить, что речь идет о временном соглашении о прекращении огня, и очень важно, что речь идет о гуманитарном коридоре, который образовался в ходе активной фазы военных действий и предусматривает обмен телами погибших, а также захваченных в плен людей.

Говорить о более системном характере соглашения не приходится, потому что речь идет о соглашении о перемирии. Это нормальная международная практика в условиях современных войн – воюющие стороны могут приходить к мирному временному соглашению, но это не значит, что военные действия должны быть полностью приостановлены.

Военные действия имеют свою логику, и сегодня ситуация развивается по логике войны, а не по логике мира. Поэтому, пока не достигнуты результаты военной кампании, в целом о приостановлении войны говорить нельзя.

Сейчас такая же практика, армянская сторона пока что ведет обстрел азербайджанской территории, по позициям. В таких условиях о прочном мире, конечно, говорить нельзя. Ни при каких условиях нельзя допустить военного укрепления противника, чтобы он использовал перемирие как условие для собственного усиления. Конечно, мы понимаем, что речь идет об Армении, которая неоднократно нарушала взятые на себя обстоятельства.

Сейчас армянская сторона предпринимает попытки провезти на территорию Нагорного Карабаха и оккупированных районов оружия. Эти попытки будут рассматриваться азербайджанской стороной как нарушение режима достигнутого соглашения и немедленно будут пресекаться военным способом.

Я думаю, что перспективы должны быть близкими. То есть, речь идет о том, что для того, чтобы военные действия не возобновлялись, армянская сторона в кратчайшие сроки должна согласиться на продуктивные переговоры, и эти переговоры должны принести результат в кратчайшие сроки.

Притом, что никаких попыток закрепления на позициях с армянской стороны предприниматься не должны. Как только будут предприниматься подобные попытки, азербайджанская сторона должна сразу отвечать на них.

Что касается изменения отношения к конфликту, я думаю, это происходит. Но это нас не должно тревожить. Международная общественность – это слишком абстрактное понятие. Есть международные принципы, нормы, правила. Это безусловные к исполнению документы, и мы должны оперировать этими нормами, а не мнением международной общественности.

Армянская сторона лезет из кожи вон, чтобы в очередной раз представить азербайджанцев варварами. Пашинян выступает с абсурдными заявлениями, что армянам здесь, вроде, угрожает «геноцид», они вновь пытаются разыграть эту карту. Но это все способно умилить только армян, проживающих за рубежом и их приспешников.

Армяне там всегда жили, и у них всегда были приспешники, поэтому нас это абсолютно волновать не должно.

Что касается последнего вопроса, я не знаю, какие плюсы или минусы для армянской стороны от их нынешней позиции, но во всяком случае достигнутое соглашение должно дать им возможность задуматься над будущим, поскольку если они не будут выполнять условия, прописанные в базовых принципах урегулирования, то их ждет война. Это однозначно.

Что касается азербайджанского общества, ни у кого не должно быть иллюзий, что армянская сторона просто так вернет нам территории. Они хотят опять использовать переговорный процесс в своих целях. Они попытаются вновь тянуть время. Этого им позволять нельзя, нужно бить по их объектам. Как только какая-нибудь армянская военная батарея или другой военный груз пересечет границу Азербайджана, нужно бить по этим объектам и военным целям, и объяснять, что Армения нарушила последние договоренности.

Армения не должна переводить дух и перегруппировывать войска – это абсолютно не соответствует духу договоренности. Ее условия должны быть выполнены в кратчайшие сроки, и субстантивные переговоры должны привести к деоккупации, безоговорочному выводу армянских сил с оккупированных территорий и к скорейшему мирному процессу – возвращение беженцев, определение дальнейших шагов, касающихся будущего статуса НК в рамках Азербайджана.