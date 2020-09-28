Как освещают войну в Карабахе российские СМИ — Если друг оказался вдруг…

В отличие от апрельской войны 2016 года сейчас российские СМИ демонстрируют объективный подход к начавшийся контрнаступательной операции азербайджанской армии. Так, РИА Новости, Интерфакс, ТАСС, газета.ру и лента.ру публикуют информацию о военных действиях, сохраняя относительную объективность.

Эти российские новостные агентства при упоминании «Нагорно-Карабахской республики» непременно отмечают, что это образование является непризнанным. Более того, касаясь истории нагорно-карабахской проблемы, российские СМИ отмечают, что конфликт ведется между Азербайджаном и Арменией.

Но в отличие от других российских СМИ армянский филиал российского новостного агентства «Спутник Армения» вел себя иначе. Азербайджанские СМИ неоднократно отмечали провокационную деятельность армянского филиала российского новостного агентства «Спутник Армения». У издания функционирует даже специальная рубрика, посвященная Карабаху, посредством которой пропагандируется марионеточный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана.

Таким образом, за последние годы издание «Спутник Армения» стало одним из главных рупоров армянской пропаганды. Особенно это проявилось во время июльских боев в Товузском направлении. Проводимая в наши дни контрнаступательная операция азербайджанской армии окончательно выявило истинное лицо издания «Спутник Армения».

В этом можно воочию убедиться ознакомившись с содержанием материалов, публикуемых в эти дни. Так, ранее представляемая как непризнанная Нагорно-Карабахская республика, вдруг стала уже упоминаться без слова «непризнанная». Материалы уже пестрят словами «президент Карабаха», «карабахская столица», «Министерство обороны Карабаха», «карабахская армия» и др. И это делает армянский филиал российского издания!

Если провести сравнение с российскими СМИ, которые всегда указывают, что Нагорный Карабах является непризнанным образованием, то «Спутник Армения» в открытой форме демонстрирует предвзятое отношение и фактически отражает позицию Еревана, став одним из главных рупоров антиазербайджанской пропаганды. Дело дошло до того, что «Спутник Армения» опубликовал текст обращения начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна. В этом обращении Гаспарян назвал азербайджанцев «лишенных чувства патриотизма остатками пещерного племени». Этим «Спутник Армения» стал не только проводником армянской пропаганды, но еще и распространителем азербайджанофобии.

Подобная антиазербайджанская деятельность «Спутник Армения» требует к себе внимания властей Азербайджана. Вполне очевидно, что предвзятая позиция «Спутник Армения» находит поддержку со стороны головного офиса в Москве. В частности, это проявилось в ходе недавнего визита спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой в Россию. Возникший казус с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова в ходе встречи с Гафаровой был раздут именно со стороны «Спутник Армения».

Мы понимаем, что главным редактором всей сети «Спутник» является небезызвестная Маргарита Симонян и это, видимо, дает какой-то карт-бланш деятельности армянского «Спутник»а. Но, руководителем МИА «Россия Сегодня», в состав которого входит и «Спутник», является Дмитрий Киселев, с которым в хороших отношениях и представители нашей власти. Может пора уточнить у российских друзей является ли «Спутник» российским ресурсом или нет? И вообще, друзья остаются друзьями или «если друг оказался вдруг?…»