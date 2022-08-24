23 августа в Суде по особо тяжким преступлениям под председательством судьи Сиявуша Гаджиева начался судебный процесс над руководителями неправительственной организации «Новый общественный контроль» Кероглу Ибрагимовым, Рамилем Шукюровым, Диляфруз Мустафаевой.

Подсудимые обвиняются в мошенничестве, подготовке фальшивых документов и в сборе с граждан денег якобы для оказания помощи семьям шехидов и инвалидов войны. Было установлено, что несмотря на отсутствие у организации государственной регистрации, обвиняемые создавали многочисленные отделения в районах и городах страны, раздавая служебные удостоверения своим членам (https://report.az/hadise/yeni-ictimai-nezaret-surasi-nin-rehberliyinin-mehkemesi-baslayir/).

Как сообщил # руководитель общественной организации Союз свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов, в сфере деятельности неправительственных организаций царит полная анархия. «Я неоднократно заявлял об этом на форуме НПО и требовал навести порядок в этой сфере, но меня никто не слушает», — заявил нам глава ССП.

По его словам, сегодня практически любой может объявить о создании неправительственной организации под тем или иным названием. «Но для выдачи служебных удостоверений необходимо наличие собственной печати. А печать можно получить только пройдя государственную регистрацию в Министерстве юстиции», — заметил Эюб Гусейнов.

За более детальными объяснениями он посоветовал нам обратиться в Министерство внутренних дел. Как руководителям организации, которая не прошла государственную регистрацию, удалось создать в районах и городах многочисленные филиалы и обеспечивать своих членов служебными удостоверениями? С этим вопросом мы обратились к главе пресс-службы МВД Эльшаду Гаджиеву.

Глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев считает, что представители НПО «Новый общественный контроль» просто подделали свою печать. «Большого сказать не могу, потому, что не знаком с этим делом», — заявил глава пресс- службы.

Ответы на поставленные вопросы, видимо, будут получены в ходе судебного процесса.