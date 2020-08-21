Как можно Турцию сравнивать с Россией? — Искаженное восприятие реальности

Лидеры стран Евросоюза все чаще задаются вопросом, не является ли Турция «новой Россией» из-за все более агрессивной внешней политики турецкого лидера Эрдогана. Об этом пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в статье в испанской El País, перевод которой приводит ИноТВ.

По его словам, Эрдоган не только использует миграционный вопрос, угрожая ЕС и манипулируя союзом, но и пользуется военной мощью Турции для расширения своего влияния.

И если история отношений России и Запада хорошо известна, то в случае с Турцией все не так просто. Война в Ираке в 2003 году осложнила отношения страны с НАТО, а ее отношения с ЕС ухудшились в 2007 году, когда Франция заморозила существенную часть переговоров о вступлении Турции в союз. С тех пор страна прокладывает собственный путь в Сирии, на Балканах и в Ливии, а также стремится к установлению новых связей с Россией и Китаем. Автор утверждает, что при Эрдогане Турция превращается в подобие России — но так ли уж он прав? Может, это ошибочное представление, исходящее из наблюдений за весьма уверенными действиями Анкары на внешнеполитическом поле? Ведь внутри этой страны все демократические завоевания остаются действительными. Свобода слова и выражений никуда не делись.

Автор-чиновник полагает, что отношения между ЕС и Турцией нуждаются в четких новых принципах и ограничениях для сдерживания дальнейшей дестабилизации в регионе. Для этого лидеры ЕС должны дать понять Эрдогану, что процесс вступления в ЕС можно как активизировать, так и повернуть вспять.

Но и тут он, кажется, заблуждается, полагая, что Брюссель может играть желаниями Турции. Уже несколько лет понятно, что это перестало быть так.

Свою оценку высказываниям М.Леонарда дал по просьбе # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Для меня это новость, что кто-то решил сравнить Турцию с Россией. Вообще, ее часто сравнивают с Османской империей, характеризуя действия нынешнего турецкого правительства. В любом случае, эти аналогии, сравнения достаточно условны. Они не имеют, если говорить совсем откровенно, ничего общего с геополитическими реалиями. Ну, как можно Турцию сравнивать с Россией? Возможно, есть сходство в каких-то действиях, но концептуально это две разные страны, у них два разных подхода к формированию своей внутренней и внешней политики.

Что должна делать Турция в ее нынешнем геополитическом положении? Кивать в сторону Запада, откликаться на все его инициативы безоговорочным согласием? У Турции есть свои интересы, это крупная страна. И к сведению этих людей, которые так относятся к Турции, это страна с населением более 80 млн человек, с территорией больше 700 тысяч кв. км, находящаяся на стыке двух частей света, располагающая солидным экономическим потенциалом, входящая в клуб 20-ти развитых стран мира, со своеобразной историей, традициями, в том числе политическими. Турция на порядок отличается от многих стран того же ЕС.

Сейчас не то время, когда какие-то союзы могли бы диктовать свои условия другим государствам. У региональных акторов есть свои интересы, которые они стараются демонстрировать все более явственно. То есть, надо исходить из реалий, понимать ситуацию в том контексте, в котором она развивается. Поэтому вместо сравнений желательно, конечно, подбирать ключи к каждому конкретному вопросу и эффективно реализовывать ту повестку, которая сегодня актуальна для тех или иных государств и регионов с учетом интересов всех участников.

Эрдоган эти интересы отстаивает – в Сирии, в Ираке, в своем регионе. Если вспомнить историю столетней давности, тогда турецкий народ также отстаивал свое право на независимость, боролся с иностранными войсками, которые присутствовали на его территории. Это тоже традиция турецкой государственности, и сегодня отголоски тех событий очевидны, видны.

Вспомним, что предлагает ЕС Турции, насколько эти предложения подходят ей. Будем откровенными – Турция хотела стать членом ЕС, и сейчас этих планов не поменяла – но она хочет сохранить и свои интересы при этом. В свое время в ЕС был принят целый ряд государств, которые не отвечали, мягко говоря, полностью требованиям членства. Сегодня, если обратить внимание на европейский внутриполитический дискурс, об этом часто вспоминают.

При этом к Турции относятся гораздо более придирчиво, ставят перед ней все новые и новые условия на пути к членству. Если бы политики ЕС пошли навстречу Анкаре, приняли бы ее интересы, составили для нее соответствующую повестку условий вступления – прогресс явно был бы более активным.

Но, к сожалению, в ряде политических кругов ЕС бытует мнение, что Турция, являясь мусульманской страной, не разделяет ценности Европы. И вот это заблуждение выступает в качестве аргумента для непринятия Турции в Евросоюз.