На самом деле, уже до второго тура президентских выборов во Франции многое прояснилось. Когда Макрон выиграл дебаты у Ле Пен, уже мало кто сомневался в том, что он победит и во втором туре выборов. Так и случилось: Макрон стал исключением из статистики последних лет, согласно которой президенты последних лет (после Жака Ширака) на второй срок не избирались.

Кроме того, таких политиков, как Ле Пен в президенты не избирают, несмотря на то, что главная правая партия страны по сравнению с прошлыми выборами улучшила свой результат. Подобные партии в мире, как правило, никогда первыми не становятся. Они нужны, даже необходимы в политике, но в основном для баланса идеологий, как сдерживающий фактор.

Сразу после первого тура выборов мы уже написали пару слов по этой теме.

Тогда по реакции некоторых наших читателей стало понятно, что нашу читающую публику больше интересуют возможные последствия повторного переизбрания Макрона, точнее влияние этого факта на азербайджано-армянский процесс. Признаться, и нас, после того как стало известно, что хозяин Елисейского дворца не поменяется, начали больше интересовать именно елисейские вариации карабахской проблемы.

Но сперва несколько слов вообще о политике Макрона. Да, признаться, его первый срок больше запомнился благодаря «желтым жилетам». Кое –кто даже предполагал, что эти протесты не дадут избраться Макрону на второй срок. Но этого не случилось, вся Франция не стала «желтой»…

Теперь Макрон обещает стать президентом всех и каждого. Плюс, опять же некоторые политические наблюдатели пророчат, что якобы второй срок Макрона станет историческим, в чем мы глубоко сомневаемся. Конечно, французский президент довольно активный человек, но в большей степени, как говорится, впустую.

Да, перед ним маячат две политические задачи, активно вмешиваясь в которые, он может создать себе имидж «весьма крупного» политика. Это в первую очередь украинская проблема и еще карабахский вопрос.

Конечно, президент Украины Володимир Зеленский одним из первых поздравил Макрона в связи с переизбранием, назвав его «большим другом Украины». Но в украинской плоскости довольно тесно. Когда мы писали эти строки, СМИ сообщили, что в Киеве находятся министр обороны и государственный секретарь США. Заметим, что в последние дни визиты различных политических и общественных деятелей в Киев участились. Все это вселяет определенный оптимизм. Уже исполнилось два месяца войны и можно сказать, что за храбрыми чеченцами и украинцы развеяли миф о российском превосходстве и непобедимости. Конечно, мы не склонны сделать поспешные выводы, но как говорится, факты налицо: если не российские ракеты, наверное, у Москвы никаких военных преимуществ не было бы…

Что касается карабахской проблемы, вряд ли у Макрона тут что-то получится. Конечно, у него относительно хорошие отношения с Путиным. Поэтому он может изменить решение двух сопредседателей Минской Группы не сотрудничать с Россией. Но что это ему даст? Ровным счетом ничего, потому что бежать за уходящим поездом – это трата энергии впустую…