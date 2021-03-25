Как корреспондент ВВС расследовал «исчезновение» того, чего и не было

Вы в курсе, что у европейцев довольно специфическое зрение? Это интересное наблюдение, наверное, заинтересует многих ученых. Дело в том, что европейцы видят то, чего нет. И, в то же время, не видят того, что есть. Впрочем, достаточно прелюдии, перейдем к сути вопроса.

Так, корреспондент BBC Джон Фишер расследовал «исчезновение армянской церкви», которая перешла под контроль Азербайджана после завершения войны в Нагорном Карабахе. «Азербайджан заявил, что этнические армяне могут остаться в Нагорном Карабахе, однако Армения обвинила соседнюю страну в нанесении ущерба и уничтожении армянского культурного наследия, в том числе церквей и памятников», — пишет автор, отметив, что речь идет о церкви Святой Богоматери в Джабраиле.

Честно говоря, я не очень понял, как Джон Фишер мог расследовать «исчезновение армянской церкви», которой там никогда и не было, и быть не могло по определению. Т.е., по той простой причине, что от армянского наследия в Азербайджане есть лишь будки, где армяне латали ботинки азербайджанцев, и Ходжалинский геноцид.

А албанские церкви, к которым армяне имеют такое же отношение, как и к Нагорному Карабаху, целы и невредимы.

Странно, что ВВС и другие известные международные СМИ молчали, когда армянские террористы разрушали азербайджанские могилы и наши святыни, но заинтересовались «армянской церковью, которая исчезла».

Так вот, открою тайну. Армяне, как представители инопланетной жизни, перед тем, как убежать, телепортировали церковь. И азербайджанцы тут совершенно ни при чем…

P.S. А европейцам всю мудрость и связь армян с космосом никогда не понять. Вот и получается: церковь есть, но ее нет. Учите армянские заповеди…