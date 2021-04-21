Как искусственным путем увеличивается количество трудоустроенных – По статистике все хорошо, но…

21 апреля 2021 года Государственный комитет по статистике обнародовал численность экономически активного населения.

Согласно информации Госкомстата, на сегодня численность экономически активного населения, то есть занятого и безработного, составила 5 260 700 человек.

По данным Госкомстата, трудоустроенными являются 4 890 400 человек, что на 0,1% меньше показателя на ту же дату прошлого года и на 0,03% меньше, чем месяцем ранее. (https://media.az/photo/880×470/2021/04/20/1618940626_6.jpg?v5).

7 апреля 2020 года заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов сделал заявление в связи с предоставлением единовременных выплат в размере прожиточного минимума (190 манатов) лицам, зарегистрированным в качестве безработных во время пандемии. По словам Талыбова, безработным является лицо трудоспособного возраста, которое не имеет работы и дохода, зарегистрирован как безработный и имеет трудоспособный возраст. Наемные (по трудовому договору) работники, работающие по гражданско-правовым (служебным) контрактам; предприниматели, те, кто владеет долей сельскохозяйственных земель, члены семейных ферм; студенты заочной формы обучения и другие не могут быть зарегистрированы как безработные, потому что они считаются занятыми», — отметил Талыбов (https://m.zerkalo.az/190-manatov-ne-dlya-vseh-fermery-vynuzhdeny-otdavat-v-arendu-svoi-zemli-chinovnikam/).

Как заявил # фермер из Шамкирского района Шохрат Мамедов, сегодня очень многие владельцы сельскохозяйственных земель влачат жалкое существование.

«Многим выделили земли, непригодные для ведения сельскохозяйственных работ. Некоторые в связи с недостатком средств забросили свои земли. Но, несмотря на это, этим фермерам отказываются предоставить статус безработных, и они все еще относятся к трудоустроенной части населения», — сказал нам фермер.

Заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов подтвердил правдивость высказываний фермера. «Все владельцы паевых земель относятся к трудоустроенной части населения», — сказал Талыбов.

Но он не согласен с мнением, что фермеры забросили свои земли в связи с недостатком средств. «Государство оказывает фермерам всяческую поддержку. Им выделяют субсидии, обеспечивают всей необходимой техникой», — заявил нам заведующий отделом.

Как сообщил # эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, многие фермеры, которые не смогли превратить полученные ими паевые земли в источник дохода, уже отказались от своей собственности. «Однако, несмотря даже на это, официально они все еще считаются трудоустроенными, и поэтому не могут получить пособие по безработице. Таким образом, искусственным путем увеличивается количество трудоустроенных», — сказал Вахид Магеррамов.