Как ЕС помогает азербайджанкам создавать бизнес в Баку и в селах

В канун Международного женского праздника 8 Марта Европейский союз решил поддержать женщин Азербайджана, в том числе жительниц сельских районов страны, представив обзор актуальных программ, направленных не только на поддержку уже существующего бизнеса, но и создание собственного дела с нуля.

Представитель программы «Восточное партнерство» Елена Малиновская напомнила корреспонденту # о том, что Европейский Союз активно помогает женщинам из сельских районов Азербайджана развивать предпринимательство и создавать новые компании. При этом, заинтересованные лица могут получить не только практические знания и совет, но и средства, чтобы запустить свое дело.

В качестве примеров она привела проект «Ускорение развития устойчивого микропартнерства в сельских районах Азербайджана», который поможет жительницам Гянджинского, Шамкирского, Губинского, Бардинского и Загатальского районов открыть или развить небольшое аграрное предприятие.

Более 500 человек уже прошли базовый курс финансовой грамотности – научились планировать личный и семейный бюджет. Еще 150 участников проекта научились управлять бизнесом и получили консультации по открытию собственных компаний. Этот проект реализует Азербайджанская ассоциация микрофинансирования (AMFA).

Другой проект — Empowering Women for Sustainable Development помогает женщинам из Нахичевани реализовать свои бизнес-идеи. Эта ассоциация также реализует два финансируемых ЕС проекта направленных на поддержку женщин во время пандемии COVID-19: «Поддержка женского предпринимательства во время COVID-19 в Исмаиллинском районе» и «Экономические меры для поддержки женщин из сельских районов, подверженных воздействию COVID-19 в Нахчыванской АР».

Помимо этого, UNDP/ПРООН в Азербайджане реализует программу «Поддержка развития малого семейного бизнеса в Шеки-Закатальской экономической зоне в рамках деятельности регионального центра ABAD в Балакене». Этот проект помогает семьям развивать ремесленные и пищевые предприятия. Им объясняют, как развивать бизнес, учат упаковке и логистике, брендингу и продажам, помогают купить оборудование для производства.

Еще один проект, связанный с агротуризмом как стратегия восстановления сельской местности помогает женщинам из 8 городов Азербайджана — Губа, Гусар, Шабран, Сиязань, Хачмаз, Сальян, Джалилабад и Ленкорань получить поддержку в развитии агротуризма. Это может быть и бизнес-консультирование, и помощь в разработке продукта и даже финансовая поддержка.

Женщины также могут реализовывать свои бизнес-идеи в рамках проекта ЕС «От кухни к бизнесу», который осуществляется Женской ассоциацией за рациональное развитие (WARD). Проект продвигает кулинарные традиции и помогает личному развитию участниц.

Полный перечень организаций, которые поддерживают малый бизнес и женское предпринимательство в Азербайджане благодаря финансированию ЕС, представлен на сайте EU4Business.

Е.Малиновская отметила, что ряд проектов ЕС не только предлагает женщинам обучение и консультации, но и обеспечивает базовым оборудованием, необходимым для запуска бизнес идеи. Проекты осуществляет АMFA. Она также предоставляет стартапам начальный капитал на покупку оборудования и сырья, необходимого для запуска предприятия. Проект в сфере агротуризма выделит финансовую поддержку 24 предпринимателям и поможет 80 владельцам компаний подготовить заявки на финансирование в банки или микрокредитные организации.

Финансирование ЕС можно также получить от Европейского фонда Юго-Восточной Европы (EFSE). Местный партнер программы AccessBank предоставляет средства (средний размер кредита 4 тысячи евро) небольшим компаниям (до 10 сотрудников), работающим в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и в сфере услуг.

В декабре 2019 года Eвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл кредитную линию в Bank Respublika для поддержки в Азербайджане местных компаний. Сумма в местной валюте, равная 4 миллионам долларов, будет выделена малым и средним предприятиям по всей стране, а еще 2 миллиона долларов предоставят аграрным предприятиям в рамках Азербайджанского сельскохозяйственного финансового фонда (AZAFF).

Тем, у кого уже есть бизнес и цель по его расширению, будут интересны программы финансирования и обучения инициативы EU4Business, которые поддерживают развитие частного сектора.

К примеру, программа Women in Business проводит тренинги и консультирует компании, которыми руководят женщины. Кроме того, программа предлагает воспользоваться персональным онлайн-инструментом Business Lens. Программа «Консультирование малого бизнеса» также предоставляет бесплатные консультации в разных областях, включая стратегию, маркетинг, операции, управление качеством, энергоэффективность, финансовый менеджмент и многое другое.

Если бизнес связан с сельхозпродукцией (обработка фруктов и овощей, сухофрукты, вино и фундук) или легкой промышленностью (ковры, шелковые шарфы, изделия ручной работы), заинтересованные лица могут также можете получить консультации о выходе на рынок в рамках проекта Ready to Trade.

Получить новые навыки можно с помощью проекта «Предпринимательство для молодежи». Организация Junior Achievement Azerbaijan реализует его в Габалинском, Гахском, Гянджинском, Хачмазском, Масаллинском, Мингячевирском и Загатальском районах, а также в Баку. Проект проведет курсы по предпринимательству и финансовой грамотности для 3000 учащихся пилотных профессиональных училищ и средних школ.

Молодежь из этих районов может найти работу с помощью проекта в сфере агротуризма. Проект проводит ярмарки вакансий и организовывает программы стажировок. Студенты могут принять участие в молодежных программах Erasmus +. В молодежных проектах и волонтерской деятельности уже приняли участие 3 тысячи азербайджанцев.

Информацию о проектах и возможностях финансирования, которые предлагает инициатива EU4Business, можно найти на портале EU4Business в Азербайджане. Сайт содержит подробную информацию о возможностях получения кредитов и грантов, а также услугах по развитию бизнеса. На сайте также имеется раздел, где можно найти информацию о поддержке малого бизнеса в Азербайджане в связи с кризисом, вызванным COVID — 19.

Узнавать о последних новостях все желающие могут также на странице Представительства ЕС в Азербайджане в соцсети Facebook и на новом веб-сайте eu4azerbaijan.eu.

Отметим, что в 2019 году 90 женщин-предпринимателей в Азербайджане получили кредиты на общую сумму 575 000 евро в рамках программ ЕС по поддержке малых и средних предприятий, а почти 3000 женщин воспользовались бизнес-консультациями. Благодаря поддержке ЕС оборот этих компаний вырос на 18,8 миллионов евро, и было создано 1268 новых рабочих мест.