Как Егяна Сальман объединяет бакинцев со всего мира в период пандемии

Азербайджанский Культурный центр в израильском городе Афула всегда отличался своей активной и насыщенной деятельностью, направленной на пропаганду нашей культуры, истории и традиций. В период карантина центр не приостановил свою деятельность, и, перестроившись на новый формат работы, продолжил радовать поклонников азербайджанской культуры.

О том, какой отклик нашли эти мероприятия в сердцах всех, кто неравнодушен к Азербайджану, в интервью # рассказывает директор центра Егяна Сальман:

— В каком режиме осуществлялась деятельность Азербайджанского культурного центра «АзИз» во время карантина?

— Азербайджанский Культурный центр действует при международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» и существует с самого дня основания «АзИз» в 2007 году.

Как только вышло правительственное указание о запрете на проведение культурно-массовых мероприятий и собраний в связи с пандемией, мы остановили деятельность АКЦ «АзИз» в обычном формате, надеясь на скорую победу медиков и ученых над вторгнувшимся из далекого Китая и так сильно изменившим наш обычный, годами не менявшийся уклад жизни, непонятным вирусом.

Некоторое время мы оставались в состоянии шока от собственной беспомощности и ожидали прекращения режима карантина, надеясь, что это явление временное. Однако, жизнь показала, что любая временная ситуация может превратиться в постоянную, что уже не раз случалось и в истории, и в судьбах людей.

И мы стали приноравливаться к новым условиям: теперь наш культурный центр проводит онлайн встречи, посвященные значимым событиям в истории, знаменательным датам или известным в истории и культуре личностям.

— Расскажите о мероприятиях, которые вы уже провели…

— Мы организовали встречу в дни, когда азербайджанский народ отмечал 102-ю годовщину образования Азербайджанской Демократической республики. Почетными гостями этого эфира был писатель Чингиз Гусейнов, а также внучка автора слов Азербайджанского Государственного гимна, поэта Ахмед Джавада Ягут Абдуллаева, которая сейчас проживает в Израиле, на этой же встрече талантливый певец Саша Авдалимов исполнил под свой аккомпанемент песню Эмина Сабит оглу «Шюкрийя» и песню Рашида Бейбутова «Севгилим».

Все это может показаться не оригинальным, но надо было видеть, с каким наслаждением люди слушали и как были благодарны за такую интересную встречу!

Мы поняли, что такая форма общения очень своевременна и может быть востребована и после карантина. С тех пор мы стали проводить наши встречи в онлайн режиме регулярно. Последние две встречи нашим гостем был Фуад Ахундов, чьи лекции собирали очень большое количество гостей, т.к. рассказы этого влюбленного в Баку человека не могут оставить равнодушными не только бакинцев, но и тех, кто приехал в Израиль из самых разных стран. Радует, что к нашим онлайн встречам присоединяются бакинцы из самых разных стран, а также и те, кто никогда в Азербайджане не был.

— В каком ритме сейчас живет город Афула?

— Афула сейчас, как и все большие и маленькие города Израиля живет по правилам, предписанным нашим правительством: люди сидят дома, в город выходят только по крайней необходимости, или только в продуктовый магазин и в аптеку. Все носят маски и перчатки и обязательно соблюдают социальную дистанцию. Все места общественного развлечения и спортивные объекты закрыты. Так что, все, как у всех. Однако стоит отметить, что за время карантина люди активизировались в виртуальном пространстве и это иногда сближает людей даже больше, чем это было в нормальные времена.

— Какие значимые мероприятия вам удалось успеть провести до начала пандемии в этом году?

— Наш Культурный центр каждую неделю проводил мероприятия, популяризирующие Азербайджан. Но именно значимыми в этом году были организованные Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз» встречи в четырех городах Израиля, на которых мы рассказывали о бакинской трагедии 20-го января 1990 года, а также наш ежегодный митинг в парке «Ходжалы 613», который находится в Президентском лесу неподалеку от Иерусалима. А вот наш любимый Новруз байрам нам отпраздновать в этом году не удалось.

— Несмотря на то, что никто сейчас не берется говорить о планах ввиду неопределенности, какие проекты вы наметили на ближайшее будущее?

— Не знаю, как насчет ближайшего, но в перспективе мы продолжим организовывать и проводить самые разные мероприятия, которые помогают израильтянам узнать как можно больше о культуре, истории, традициях Азербайджана.

Мы проводили концерты, поэтические вечера, конкурсы, лекции, встречи с интересными бакинцами и многое другое. Это то, чем мы занимались на протяжении всех лет своего существования и, без ложной скромности можем признаться, что у нас очень хорошие результаты, т.к. теперь многие израильтяне не только узнали заочно, но и совершили туристические поездки, познакомились с нашей замечательной страной и были очарованы не только ее красотой, но и замечательными людьми.

Во всяком случае, многие говорят, что одного раза слишком мало и хочется поехать в Азербайджан еще и еще.