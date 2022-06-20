Девочка-подросток заработала миллионы долларов, открыв бизнес по производству лимонада. Об этом сообщает The Mirror.

Микаила Ульмер рассказала, что занялась собственным делом, когда ей исполнилось 4 года. Девочка создавала напитки по рецепту из поваренной книги, которая досталась ей от бабушки. Но она решила добавить в напиток мед, что и сделало его очень популярным.

В 2016 году девочка заключила сделку с крупной фирмой, которая занялась продажами лимонада — на тот момент Микаэле было 11 лет. Продукт начали покупать жители многих штатов, напиток можно было найти в 1500 магазинах, предпринимательница заработала $11 млн.

«Я не думаю, что есть какие-либо конкретные рекомендации для старта бизнеса. Но если вы не горите своей идеей, вам будет трудно оставаться вовлеченным в работу, необходимую для развития. Поверьте, вам придется очень много работать», — подчеркнула девочка.

После этого Микаэла запустила линию бальзамов для губ и написала собственную книгу — все это она успела сделать до окончания школы. Десятую часть от прибыли девочка передает в фонды спасения пчел.

Сейчас ей 17 лет, и ее бизнес продолжает расти. (Газета.Ру)