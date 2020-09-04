Кафе и рестораны уйдут с «воздуха» в помещения

Экономическая активность упала из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. С этой точки зрения, очередное смягчение карантина сыграет позитивную роль, ведь главный аргумент этих мер — поддержать экономическую деятельность.

Оперативный штаб при правительстве принял долгожданное решение в отношении объектов общественного питания. Если раньше во избежание распространения коронавируса им разрешалось работать только «на воздухе», постановлением Кабинета министров №237 от 6 июля 2020 года «О регулировании некоторых вопросов, связанных с допуском клиентов на предприятия общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)» время работы многочисленных ресторанов и кафе с 8 сентября продлено до 00:00 часов. Кроме этого, им разрешено оказывать услуги в закрытом помещении.

Это решение было ожидаемо. Ведь с наступлением осени кафе и рестораны не могли принимать клиентов под открытым небом.

По мнению депутата Милли Меджлиса, руководителя Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова, особо отличающего последовательную работу национального правительства по борьбе с пандемией и необходимость следования предписаниям Оперативного штаба Кабинета министров республики во избежание повторной волны заболевания, санитарно-эпидемиологические меры правильно воплощать в комплексе с постепенным смягчением ограничений.

Особого внимания, по его словам, заслуживает наиболее пострадавшая от пандемии сфера общественного питания и обслуживания.

Согласно официальной статистике, 78,2 тыс. наших граждан работают в сфере размещения и питания туристов, а 81,5 тыс. – на рынке отдыха и развлечений, отметил он. В общей же сложности связанные с общественным питанием и услугами сферы обеспечивают работой и заработком 159,7 тыс. человек, имеющих официально оформленные трудовые договора. Здесь нелишне подчеркнуть, что приведенные цифры отражают официально заключенные трудовые отношения, но учитывая теневые рабочие места, количество тружеников в разы больше.

Парламентарий предлагает разработать и применить критерии, разрешающие работу по новым стандартам карантина не только ресторанов и кафе, но также крупных коммерческих объектов с октября этого года, а с ноября — свадебных залов. По мнению собеседника, возобновление нормальной деятельности в сфере общепита и услуг должно сопровождаться четким контролем соблюдения там санитарно-гигиенических норм и правил. Поскольку только в этом случае можно понизить и локализовать инфицирование, постепенно восстанавливая экономическую активность не только в этой, но во всех сферах хозяйствования.

«Дальнейшие шаги правительства зависят от эпидемиологических перспектив, — говорит Байрамов. – И тем не менее, нужно открывать рабочие места, постепенно восстанавливая экономическую активность в прочих отраслях экономики. К тому же, по данным Всемирной организации здравоохранения нет особой нужды в карантинных ограничениях, что, безусловно, имеет огромную важность в контексте сложившихся социальных и экономических факторов». Он также обратил внимание, что особый режим карантина продлен до 30 сентября в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, оказавшихся в «красной» эпидемиологической зоне высокого уровня инфицирования. Получается, что жестким ограничительным мерам подверглись наиболее значимые для экономики территории страны, говорит он.

По словам Байрамова, на так называемую «красную зону» приходится три четверти внутреннего валового продукта страны в размере 82 млрд 681 млн манатов. Из-за высокой плотности населения именно здесь сконцентрировано больше половины из 1,6 млн официально работающих граждан. Аналогичная ситуация и по другим макроэкономическим показателям, поскольку на этих территориях формируется экономика и рынок труда. Учитывая огромное экономическое значение Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, депутат уверен в необходимости постепенно восстанавливать деловую активность путем последовательного смягчения ограничений также для остальных субъектов экономической деятельности.