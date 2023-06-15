Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что личный состав чеченского батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России приступил к охране границы РФ в Белгородской области.

По его словам, бойцы батальона будут заниматься противодействием украинским диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), а также предотвращением их проникновения на территорию данного приграничного региона.

Как заявил лидер Чечни, сейчас военнослужащие батальона укрепляются на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе села Нехотеевка. Также бойцы подразделения уже заступили на дежурства на КПП в селе Казинка. Кадыров обратил внимание, что ранее на этот пункт пропуска напал Русский добровольческий корпус (РДК).

«Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны. Ребята из батальона «Запад-Ахмат» Минобороны совместно с другими силовыми подразделениями и службами Российской Федерации позаботятся об их безопасности», — заверил глава республики.