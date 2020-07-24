Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в республике «вплоть до заблокирования всех его счетов». Об этом сообщает телеканал Grozny.TV.

Он напомнил, что ранее приглашал Помпео в гости, но теперь, по словам чеченского лидера, большее не имеет на это право.

«Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов», — объявил Кадыров на совещании с участием членов правительства.

Глава Чечни заявил, что не понимает, почему Вашингтон включил в «черный список» его дочерей и супругу, которые «не лезут ни в какую политику».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений.