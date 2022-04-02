Военные из Чеченской Республики приступили к штурму завода в Мариуполе. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в штурме принимают участие бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам главы республики, на заводе находятся боевики нацбатальонов.

Штурм данного объекта представляет собой сложную, но выполнимую задачу, продолжил Кадыров. Он уточнил, что сотрудники полка обладают большим опытом в уничтожении международных террористов в Чечне.

В минувший четверг Кадыров предложил украинским националистам, находящимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдаться.

В конце марта официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя. Позже он сообщил, что были сбиты два вертолета, которые были направлены для эвакуации главарей украинских националистов.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова предоставить поддержку кораблям, которые могут быть использованы для эвакуации мирных граждан из Мариуполя (aif.ru)