Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил обязать СМИ указывать в материалах национальность всех преступников. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя дискуссии вокруг законопроекта чеченских депутатов, предлагающего запретить СМИ упоминание национальности преступника.

Кадыров обратился к критикам законопроекта. «Если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только за! (…) Давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого преступника», — заявил он, отметив, что не видел аргументированных мнений против инициативы чеченских парламентариев.