Кадыров оказался здоров

Спикер парламента Чечни и глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что чеченский глава Рамзан Кадыров здоров. Об этом он написал в своем Instagram.

Он отметил, что распространяемые о выявлении у Кадырова коронавируса не соответствуют действительности.

Парламентарий добавил, что есть группа людей, численностью примерно 10 человек, которая занимается «сочинительством» и «выдает желаемое за действительное».

«Наш глава Рамзан Ахматович здоров, министр здравоохранения здоров, директор телевидения здоров», — уточнил Даудов.

Ранее сообщалось, что Кадыров доставлен в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус. Так, агентства РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на собственные источники в московских медицинских кругах сообщили, что Кадыров находится в Москве под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.