Рамзан Кадыров может покинуть пост главы Чеченской республики, который занимает с 2006 года, и стать высокопоставленным руководителем силовиков федерального уровня.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, Кадыров может перейти на руководящую должность в Росгвардии — 300-тысячном «войске», подчиненном лично президенту Владимиру Путину, которым сейчас управляет его бывший охранник Владимир Золотов.

Хотя срок полномочий Кадырова истекает лишь в 2026 году, его переход в Росгвардию «обсуждается», говорит источник Медузы. Сам глава Чечни в субботу также намекнул на свою возможную отставку, заявив, что «заслужил бессрочный отпуск».

В последний раз слухи о возможном уходе Кадырова возникли в 2020 году, когда глава Чечни назвал президента Франции Эмманюэля Макрона «террористом», посчитав, что тот поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководители субъектов РФ не могут заниматься внешней политикой, а Кадыров ответил, что за свою позицию готов «оставить должность, пострадать или отдать жизнь».