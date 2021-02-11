Кадры из села Гурдлар Агдамского района — ВИДЕО View Larger Image Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Гурдлар Агдамского района. Редакция| 2021-02-11T10:10:27+04:00 11 февраля 2021, 10:16| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:МО распространило видеокадры из села Дилели Мускенли…Кадры из села Зульфугарлы Кельбаджарского района – ВИДЕОКадры из села Шахбулаг Агдамского районаВидеокадры из поселка Миндживан Зангиланского района - ВИДЕО В рубрике В Литве началась процедура приостановки вещания «РТР Планета» Gallery В Литве началась процедура приостановки вещания «РТР Планета» 11 февраля 2021, 09:14 Мехрибан Алиева дала поручения в связи с ветераном Отечественной войны Gallery Мехрибан Алиева дала поручения в связи с ветераном Отечественной войны 11 февраля 2021, 07:24 Каждый гражданин должен иметь доступ к воде: поможет ли в этом разработка Национальной водной стратегии? Gallery Каждый гражданин должен иметь доступ к воде: поможет ли в этом разработка Национальной водной стратегии? 10 февраля 2021, 21:05 За получение взятки арестован начальник Бардинского регионального отделения АПБА Gallery За получение взятки арестован начальник Бардинского регионального отделения АПБА 10 февраля 2021, 20:32 Село Зиланлы Губадлинского района — ВИДЕО Gallery Село Зиланлы Губадлинского района — ВИДЕО 10 февраля 2021, 19:10