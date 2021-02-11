Кадры из села Гурдлар Агдамского района — ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Гурдлар Агдамского района.

| 2021-02-11T10:10:27+04:00 11 февраля 2021, 10:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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