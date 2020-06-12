Кабмин внес изменения в постановление в связи с ограничениями в выходные

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление № 196 от 9 июня 2020 года «О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территориях Баку, Гянджи, Лянкярана, Сумгайыта, Абшеронского, Сальянского, Кюрдамирского Евлахского и Исмаиллинского районов».

Как сообщает в четверг Trend соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменению, расширен список сфер деятельности и обслуживания, которым будет разрешено работать в дни жесткого карантина.

Таким образом, наряду с больницами и станциями скорой помощи, также будут работать аптеки, осуществляющие доставку лекарственных средств.

Помимо этого, разрешена деятельность в связи со сбором урожая сельскохозяйственной продукции в районах, а также орошение, неотложные ветеринарные и услуги по охране растений.

Разрешение на передвижение физическим лицам, действующим в этих областях, выдается на основании справки местных органов исполнительной власти. Справка получается фермером до ужесточения режима карантина. В справке будет указаны фамилия, имя, отчество физического лица, серия и номер удостоверения личности, территория, на которой ему разрешено передвигаться, а также срок действия справки.