Правительство Армении направит в парламент законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда в ближайшие недели. Об этом заявил на брифинге министр юстиции страны Григор Минасян.

«В аппарате [правительствa] уже представили, что отправят в ближайшее время, думаю, это вопрос недель», — заявил он.

Конституционный суд Армении в решении от 24 марта текущего года заявил, что Римский статут не противоречит конституции страны, что вызвало негативную реакцию у российской стороны.

Позже источник в МИД РФ сообщал ТАСС, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с РФ последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне «ордеров» в отношении руководства РФ. В свою очередь вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян отмечал, что Ереван может сделать так, чтобы его дальнейшие действия, связанные с ратификацией Римского статута, не нанесли ущерба армяно-российским стратегическим отношениям.