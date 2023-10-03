Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

В обсуждениях ратификации Римского статута приняла участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», которая уже заявила, что проголосует за принятие соответствующего законопроекта.

В то время как оппозиционные фракции выступили с заявлением и осудили решение властей по этому вопросу, отметив, что таким шагом они подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато серьезными последствиями для Армении.

Фракции «Армения» и «Честь имею» покинули зал заседаний в ходе обсуждения статута и не принимали участия в голосовании. (gazeta.ru)