Американская телекомпания NBC в свежем выпуске новостей проанонсировала репортаж, который предупреждает о вероятном приближении инопланетного материнского корабля к Земле. Об этом сообщил ведущий шоу Nightly News Лестер Холт со ссылкой на эксперта из Пентагона.

Ранее директор управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) Министерства обороны США Шон Киркпатрик сообщил о том, что обнаруженный искусственный межзвездный объект рядом с Землей потенциально может быть родительским кораблем, который выпускает множество небольших зондов во время своего полета.

14 сентября NBC сообщила, что NASA опубликовало 33-страничный отчет после годового исследования НЛО и заявило, что для его понимания необходимо больше новых научных методов, в том числе современных спутников, а также изменение отношения к неопознанным летающим объектам. (news.ru)