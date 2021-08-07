Два тайфуна – «Миринаэ» (с корейского – «Млечный путь») и «Лупит» (с филиппинского – «безжалостный») – к воскресенью подойдут вплотную к Японии, сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Тайфун «Миринаэ», которому в Японии присвоен порядковый номер 10, вплотную подойдет к восточному побережью Японии утром в воскресенье, а днем пройдет вблизи Токио и префектуры Тиба, после чего будет уходить далее на северо-восток. К утру воскресенья давление в центре тайфуна составит 985 гектопаскалей, скорость ветра в центре достигнет 23 метров в секунду, при порывах – до 35.

Тайфун «Лупит», которому в Японии присвоили номер девять, надвигается с юга и к вечеру воскресенья окажется вблизи острова Кюсю. В настоящее время давление в центре тайфуна – 994 гектопаскаля, скорость ветра в центре – 20 метров в секунду, при порывах – 30 метров в секунду. Тайфун может обрушиться на всю юго-западную часть Японии – от побережья Тихого океана на юго-востоке до побережья Японского моря на юго-западе и западе страны. (РИА Новости)