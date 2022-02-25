Вот и прошло 30 лет тому, как 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирными жителями были убиты 613 человек. 487 человек из числа мирного населения в результате полученных ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 — одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1 275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

25-26 февраля 1992 года произошел один из поворотных эпизодов армяно-азербайджанского вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Армянские подразделения после многомесячной осады провели штурм города Ходжалы с азербайджанским населением и незначительным гарнизоном. Жертвами атаки стали сотни мирных жителей.

По рассказам выживших очевидцев кровавой бойни, мирное население – женщин, детей, стариков расстреливали артиллерией и снайперским огнем при попытке бежать через снежное поле.

Ходжалы был в блокаде с осени 1991 года. Армяне блокировали последнюю дорогу, которая соединяла Ходжалы и Агдам, попасть в город было возможно только на вертолете. Уже в январе 1992 года Ходжалы оказался перед угрозой гуманитарной катастрофы — в город не подавалась электроэнергия и вода, не работали отопление и телефонная связь. И все это время жилые кварталы подвергались артиллерийскому обстрелу.

Азербайджанские военные пытались снять блокаду путем контрнаступления, но их попытки не увенчались успехом. 25 февраля армянское командование приняло решение о подготовке штурма. Около 23:00 начался обстрел Ходжалы из тяжелых артиллерийских орудий, вступление армянских пехотных отрядов в город происходило от 1:00 до 4:00.

Последний очаг сопротивления защитников Ходжалы был подавлен к 7:00 часам утра. В ходе штурма открытым оставался только один выход из Ходжалы в Агдам, и ночью огромная толпа людей побежала по колено в снегу через лес и начала спускаться в долину речки Гаргар, ранним утром жители Ходжалы вышли на равнину, где их шквалом огня встретили армянские бойцы, засевшие на горных склонах прямо над равниной. Оправдания хладнокровного убийства в открытом поле сотен беспомощных мирных жителей, в том числе и детей, не было — констатировал британский журналист, специалист по Кавказу Томас де Ваал в своей книге «Черный сад».

Душераздирующую картину описал готовивший видеоматериалы для CNN российский оператор Юрий Романов в книге собственных воспоминаний «Я снимаю войну…».

«Глаз вырывает из месива тел две фигурки – бабушки и маленькой девочки. Бабушка, с седой непокрытой головой, лежит лицом вниз рядом с крошечной девочкой в голубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то связаны колючей проволокой, а у бабушки связаны еще и руки. Обе застрелены в голову. Последним жестом маленькая, лет четырех, девочка протягивает руки к убитой бабушке. Ошеломленный, я даже не сразу вспоминаю о камере», — делился Романов увиденным в мемуарах.

Другая история оператора: «Вот раненых выгружают на носилки, прямо с платформы через открытые окна вагонов заносят в операционный вагон. Девочка лет шести с перевязанной головой. Повязка сделана так, что полностью закрывает ей оба глаза. Не выключая камеры, я наклоняюсь к ней:

— Что с тобой, милая?

— Глазки горят… Глазки у меня горят… Дядя! Глазки у меня горят!!!

Врач трогает меня за плечо:

— Слепая она. У нее глаза были выжжены окурками… Когда ее привезли к нам, из глаз торчали окурки…».

Без сомнения, Ходжалинский геноцид является одним из тяжелейших преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, он стоит в одном ряду с такими мировыми трагедиями, как Хатынь, Хиросима и Нагасаки, Сребреница, геноцидом фашистов против еврейской нации.

В результате усилий и международных кампаний, организованных Азербайджаном, Ходжалинская резня признана и отмечена парламентскими актами, принятыми во многих странах. К международной кампании «Справедливость для Ходжалы», инициированной 8 мая 2008 года координатором по межкультурному диалогу Молодежного форума ОИС за диалог и сотрудничество Лейлой Алиевой, в десятках стран мира присоединилось более 120 тысяч человек и 115 организаций. Социальные сети, выставки, митинги, конкурсы, конференции, семинары и другие схожие мероприятия стали эффективными средствами этой кампании.

В соответствии с нормами и положениями международного гуманитарного права, конвенциями ООН, правами человека и правами женщин и детей, в частности, резня, совершенная армянами в Ходжалы, является этнической чисткой. Это кровожадное преступление против человечности признал даже сам участник резни, тогда полевой командир, в последующем президент Армении Серж Саргсян — «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло». Эта его цитата приводилась в книге Томаса де Ваала.

Признание Ходжалинской резни всем миром означало бы не только реализацию прав людей, ставших жертвами той кровавой ночи, но и помогло бы предотвратить геноцид и массовые убийства в будущем.

Азербайджан продолжает борьбу за память о жертвах Ходжалинской резни не только ради безвинно умерщвленных от рук кровавых палачей, но и ради живых, причем во всем мире. Чтобы подобная трагедия не повторилась.