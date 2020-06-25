«Javelin – главное отличие в политике администраций Обамы и Трампа» — украинский эксперт

Украинская армия получила от США ракеты комплекса Javelin одной из последних модификаций. Ранее посольство США на Украине сообщило, что ей будет передано вооружение и оборудование на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin.

«Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin», – сообщило Министерство обороны Украины.

О поставках вооружения в Украину, о том, как это будет влиять на урегулирование донбасского конфликта, а также и собственный украинский ВПК, рассказал # украинский эксперт Евгений Магда.

— Украина получила от США ракеты комплекса Javelin одной из последних модификаций. Можно ли сказать, что США постепенно модернизирует украинскую армию? В этой связи, хотелось бы спросить, новые вооружения, которые получает Украина, предназначена для освобождения Донбасса военным путем?

— Поставка ПТРК Javelin – пожалуй, главное отличие в политике администрации Барака Обамы и Дональда Трампа. Если 44-й президент США санкционировал только поставки медикаментов, средств связи и бронежилетов, то Дональд Трамп дал согласие на отправку Javelin. Правда, следует отметить, что противотанковые ракетные комплексы – это хоть и летальное, но оборонительное оружие. Его поставка в Украину разрушила необъявленное эмбарго стран Запада на поставки Украине оружия.

Не открою секрет, если скажу, что Javelin не находятся на Донбассе, там украинские военные используют отечественные ПТРК, выстрел из которых обходится намного дешевле, чем выстрел американской ракетой. Хотя совсем недавно США одобрили новую порцию финансирования украинской армии, речь о поставках наступательного оружия – ударных вертолетов, танков – не идет.

— Насколько сегодня украинская армия подготовлена для освобождения своих территорий даже с учетом российского фактора?

— Украинская армия выросла качественно и количественно за 6 лет войны с Россией. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на фотографии наших военных шестилетней давности и нынешние. Отмечу, что с весны 2015 года на Донбассе идет позиционное противостояние, стороны хорошо укрепили свои позиции. У меня нет сомнений, что украинским военным по силам выбить боевиков с нашей территории, но за их спиной стоит Россия, военная доктрина которой предполагает возможность применения ядерного оружия даже против неядерного государства. Это сдерживающий фактор, равно как и нежелание Украины допустить большие жертвы среди мирного населения в процессе освобождения агломераций Донбасса. Поэтому Украина продолжает делать ставку на дипломатические методы борьбы за освобождения Донбасса.

— При этом нужно сказать, что Украина имела свое собственное военное производство, которое осталось с советских времен. Не поставит ли под вопрос украинский ВПК поставки американского вооружения?

— Поставка ПТРК Javelin существенно не повлияет на оснащенность украинской армии, она важна как политический жест. Напомню, что Вооруженные силы Украины – одна из крупнейших армий в Европе, на ее оснащение и переоснащение нужны десятки миллиардов долларов. Поэтому Украина заинтересована и в поставках иностранного вооружения, и в развитии собственного оборонно-промышленного комплекса.