Japan Airlines намерена выдать каждому сотруднику до $1,4 тыс.

Одна из ведущих японских авиакомпаний Japan Airlines планирует выдать каждому из своих сотрудников до 150 тыс. иен (около $1,4 тыс.) пособия в качестве меры по их поддержке. Об этом в воскресенье сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что штат JAL насчитывает порядка 36 тыс. человек, и выплаты им могут быть направлены уже в начале июля. Кроме того, для экономии средств авиаперевозчика от своих летних бонусов намерен отказаться председатель правления JAL Ёсихару Уэки.

Потери японской авиакомпании из-за распространения в мире коронавируса в первом квартале составили около 22,9 млрд иен (около $215 млн).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли.(ТАСС)