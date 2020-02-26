«Изюминка» азербайджанских реалий

Удивительное, на первый взгляд, дело — ярые приверженцы западных ценностей выступают в поддержку того, кто обвиняется в работе на Иран. Тут вспоминается известный анекдот про необходимость выбора между надеванием трусов или вешанием на шею креста. Я лично не могу себе представить ситуацию, при которой, образно говоря, ярый гомосексуалист выступал бы против однополых браков. Но, азербайджанские реалии всегда шокировали местной «изюминкой».

Речь идет о деле Полада Асланова, который в июне 2019 года был задержан и взят под стражу по подозрению в шпионаже. 24 декабря прошлого года ему было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 28 декабря было объявлено о завершении предварительного следствия. В нынешнем году, 11 февраля, потерпевший отозвал жалобу на Полада Асланова. При этом, супруга Полада Асланова назвала отказ потерпевшего тактической уловкой следствия для продолжения судебного процесса в закрытом режиме.

Но все дело в том, что очередное судебное заседание по делу Асланова состоялось 17 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям. И процесс был открытым, на нем присутствовали журналисты и правозащитники, что само по себе опровергает прежние утверждения супруги П.Асланова. Идем далее. На процессе были заслушаны показания Асланова. Напомню, что по данным Службы госбезопасности, он «проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству». Сам П.Асланов отверг обвинение в госизмене, а его жена связала задержание мужа с его профессиональной деятельностью.

Но тут, мягко говоря, как-то странно все выглядит. Ведь, сам Асланов заявил, что истинной причиной его ареста стали публикации о взятках, которые брали силовики с турфирм. По утверждению журналиста, ранее, еще в 2015 году, силовики его хотели склонить к сотрудничеству. «Когда я отказался, оказывали давление», — заявил Асланов. Тем не менее, он продолжал работать, причем несколько лет. Хотя очевидно, что когда «силовики оказывают давление», они находят рычаги для быстрого решения вопроса с закрытием СМИ или с очисткой его от критических материалов. Таковы наши реалии и отрицать это просто невозможно.

Кстати, о наших реалиях. Адвокат Кямран Мусаев, комментируя итоги того заседания, сказал, что «журналист отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за журналистскую работу». «Защита исходит из этого и продолжит шаги по обеспечению прав Полада Асланова». И тут я не могу удержаться от вопроса — почему П.Асланова стали именовать журналистом? Да, он являлся главредом азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com. Но достаточное ли это основание для того, чтобы считать П.Асланова журналистом? С моей точки зрения, нет. Потому, что можно привести кучу примеров того, как легко и просто, не проходя никакой регистрации, можно открыть сайт и использовать его в далеких от журналистики целях. Могу привести и конкретный пример.

Поныне здравствует человек по имени Махмуд Тагиев. Он получил определенную известность, как рэкетир, бросающий тень на нашу профессию. В которую М.Тагиев попал не потому, что изучал журналистику, а потому, что счел нашу профессию хорошей возможностью для обогащения посредством шантажа состоятельных и известных людей. Он основал, не прошедшее регистрацию в Минюсте агентство новостей «Кавказ» (сайт qafqaznews.az)».Там публиковались клеветнические материалы, за снятие которых с сайта М.Тагиев брал деньги.

Доходило до абсурда. Он как-то опубликовал тексты про человека, который побил его в детские годы. Узнав, что его обидчик работает в Главном управлении государственной дорожной полиции, М.Тагиев решил свести с ним счеты. Не поняв, какую именно должность занимает объект его мести, он написал пасквиль, голословно и лживо обвинив обидчика в коррупции. Снять материал с сайта М.Тагиев был готов за несколько купленных «для нужд редакции» ноутбуков.

Прекрасно помню, что лично обращался по этому вопросу к главе Совета прессы Афлатуну Амашеву. Тот, признав, что агентство новостей «Кавказ» давно находится в списке изданий-рэкетиров, признал фактическую неспособность защитить кого-либо от кляуз М.Тагиева. Но, недолго музыка играла, Махмуд не долго «танцевал». Он таки получил по заслугам. Произошло это после того, как Махмуд решил «обложить данью» очередных предпринимателей.

С ними, кстати, он познакомился через ближайших родственников. Которые, после публикаций на сайте «Кавказ» откровенно лживой информации о своих знакомых, долго упрашивали Тагиева одуматься, снять с сайта статьи, не использовать более журналистику в своих меркантильных целях. Но, Махмуд отметал все эти советы. Он заломил за снятие статей огромную сумму и был уверен в своей безнаказанности.

В конце апреля прошлого года в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над М.Тагиевым, которого обвиняли в шантаже и вымогательстве. Говоря конкретнее, он обвинялся по статье 182.3.2 (вымогательство посредством шантажа) УК АР. Согласно решению суда, проходившего под председательством судьи Фикрета Гарибова, Тагиев был приговорен к 12 годам лишения свободы. И если кто-то думает, что Махмуд раскаялся, то он ошибается. Тагиев грозится дойти до Европейского суда по правам человека.

Вот вам и пример того, как далекий от журналистики человек осознанно пытается политизировать свое дело, стараясь предстать в облике, которому никак не соответствует. Увы, таких случаев в Азербайджане очень много. И никаких реальных механизмов давления на людей, которые преспокойно открывают в интернете сайты и публикуют на них все, включая откровенную ложь, не существует.

Говорю это все к тому, что и дело Полада Асланова мне кажется сильно раздутым. И не только по причине сомнительных аргументов в пользу того, что его можно считать журналистом. Слишком уж специфично выглядят попытки некоторых отечественных «борцунов за демократию» использовать это дело для напоминания о себе. Причем, больше всего горлопанят как раз те из них, что вроде бы считаются поборниками западной демократии, кто всегда дует в одну дуду с противниками нынешней иранской власти. Это и есть яркий пример пресловутых двойных стандартов, а также стремления глядеть на мир исключительно с собственной кочки зрения, нарядившись в тогу ментора и напрочь опровергая все, что предъявляется тому, кого они ринулись защищать.

Мне могут возразить, что на то и правозащитники, чтобы защищать права людей. Согласен, но тут присутствует один нюанс. На первый взгляд, как бы незначительный. Правозащитникам «западникам», условно назовем их так, в данном случае удалось уверить представителей дипломатического корпуса западных стран в том, что Полад Асланов жертва политических репрессий. Да, за взгляды подвергать людей гонениям самое последнее дело, ну а если человек является платным агентом спецслужбы страны, лезущей из кожи вон, чтобы отравить умы населения соседей идеями воинствующего мракобесия? Что тогда? Неужели наши «западники» не задумываются над этим? А стоило бы.