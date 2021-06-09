Вот уже больше недели внимание российских СМИ сосредоточено на событиях, произошедших после трагической гибели 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева в посёлке Мошково Новосибирской области. Виновника гибели азербайджанца старшего инспектора ГИБДД Александра Гусева отправили под домашний арест, в то время как задержанных по этому делу двух молодых азербайджанцев заключили под стражу в СИЗО.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в России благодаря информационным вбросам, акцентирующим внимание на национальности Абдуллаева. Приложили и прилагают руку к этому процессу недремлющие армянские лоббисты, готовые всеми правдами и неправдами оправдать Гусева и даже наградить его за убийство азербайджанца. Так, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян начала выдвигать умозаключения о том, был ли выстрел Гусева произведен случайно или нет. А ее подчиненная Мария Бутина, пошла еще дальше, заявив об угрозе жизни и здоровью Гусеву и призвав не только снять с него все обвинения, но и наградить.

Вполне резонно, что азербайджанской диаспоре России и общественности Азербайджана пришлось среагировать на гибель Абдуллаева. В свою очередь это вызвало ответную реакцию в ангажированных российских СМИ. Так, издание «pravda.ru» решило не оставаться в стороне и опубликовало статью некой Любови Степушовой.

Согласно данным издания, Степушова является выпускницей кафедры экономической географии Географического факультета МГУ и специалистом по Латинской Америке и Африке, свободно владеющей португальским языком. С 2007 года она работает редактором и автором португальской версии «pravda.ru». Видимо реакция Азербайджана сильно задела Степушову, что она переключила свое внимание с Латинской Америки на нашу страну.

Так, она, коснувшись обращения депутатов Милли Меджлиса к российскому президенту России Владимиру Путину, отмечает, что народные избранники оскорбили Бутину. В своем обращении азербайджанские депутаты отметили, что расценивают высказывание Бутиной, как насаждение ксенофобии и нетерпимости в России. Если Степушова считает заявление азербайджанских депутатов о том, что Бутина получила психологическую травму в американской тюрьме, оскорблением сотрудницы Russia Today, то пусть поинтересуется подробностями ее встречи со студентами Новосибирского государственного университета в апреле текущего года. Студенты подняли ее на смех, а неадекватные ответы Бутиной уже с головой выдают ее психологическое состояние.

Оправдывая Бутину в своих умозаключениях, автор отмечает, что факты говорят о том, что Гусев действовал правомерно, а наезд на него и Россию имеет под собой политический заказ. Интересно, какие именно факты могут оправдать Гусева застрелившего из табельного пистолета безоружного азербайджанца, который не представлял угрозу для жизни старшего инспектора ГИБДД?

В своих обвинениях Азербайджана автор пошла дальше и заявила о том, что не Бутина должна извиняться, а это должны сделать азербайджанские депутаты за то, что до сих пор не создали комиссию по расследованию гибели пилотов российского вертолета МИ-8 в ноябре 2020 года. Если Степушова не в курсе, то Азербайджан уже принес извинения за сбитый вертолет, а по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Что касается ее слов о том, что русский народ никогда не страдал ксенофобией, то тут Степушовой стоит вспомнить оскорбительные слова депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес азербайджанцев, а потом на досуге почитать литературу про черносотенцев.

И если Степушова считает себя настоящей русской патриоткой, то не ксенофобской ли является ее статья, где она обвиняет Азербайджан в выдавливании этнических русских, участии в ГУАМ и выводе Габалинской РЛС?