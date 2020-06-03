Израильский профессор: маски на улице бессмысленны

Глава отделения израильской больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье заявил, что ношение медицинских масок не имеет смысла, если человек находится на открытом воздухе или рядом нет других людей, передает РИА «Новости».

Лурье пояснил, что использование масок актуально при близком контакте — в закрытыМх помещениях, классах, лифтах, при работе с больными.

«Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или просто идешь по улице, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет», — отметил врач.

При этом, по словам Лурье, ношение масок не причиняет вреда здоровью, однако вызывают психологический дискомфорт.