Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил в четверг Иран в экспорте «идеологии коррупции, подавления и тирании» в страны ближневосточного региона. Соответствующее заявление глава израильского кабмина сделал в ходе выступления на организуемом США «Саммите за демократию».

«Иран экспортирует свою идеологию тирании, подавления и коррупции по всему Ближнему Востоку и за его пределы. Международное сообщество должно действовать, [исходя] из приверженности более демократичному и моральному миру», — заявил Беннет. По словам израильского премьера, «соседи Израиля — Сирия, Ливан, сектор Газа — находятся в состоянии коллапса, их народы страдают, а руководство коррумпировано». «А общее у них то, что их поддерживают иранский режим и его террористические сателлиты», — добавил он. (ТАСС)