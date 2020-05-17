Израильский парламент утвердил состав нового правительства

Однопалатный парламент Израиля — Кнессет — утвердил состав 35-го коалиционного правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.

35-е коалиционное правительство Израиля было сформировано по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По данным агентства, за доверие новому кабинету высказались 73 из 120 депутатов.

По коалиционному соглашению партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» Нетаньяху будет находиться на посту премьер-министра до середины ноября 2021 года, затем должность премьера перейдет к его партнеру по коалиции Бени Ганцу.