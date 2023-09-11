Израильский министр обороны Йоав Галант выступил с утверждением, что Иран контролирует строительство военного аэродрома на юге Ливана недалеко от границы с Израилем. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

Глава Минобороны сделал это заявление во время выступления на ежегодной конференции Института антитеррористической политики, которая проходит в эти дни в Университете Райхмана в Герцлии, передает Kan.

В подтверждение своих слов Галант привел фотоснимки, на которых запечатлена взлетно-посадочная полоса этого аэродрома, отмечает радиостанция. На других снимках, которые показал израильский министр, также видны технические сооружения рядом с аэродромом, на которых, предположительно, закреплены флаги Ирана и ливанской шиитской партии «Хезболлах».

«Вы можете увидеть на фотографиях иранский флаг, развевающийся над взлетными полосами, которые режим аятолл намерен использовать против граждан Израиля», — утверждал Галант. «Иными словами: земля [территория, где ведется строительство] — ливанская, контроль — иранский, цель — Израиль», — предположил он.

Израильский министр также в очередной раз выразил мнение, согласно которому «Иран в настоящий момент является самой серьезной угрозой для Государства Израиль, региональной стабильности и мирового порядка». По версии Галанта, Тегеран «осуществляет географический и идеологический захват стран в регионе, поддерживая террористические атаки по всему миру и пытаясь разрушить существующие страны». «Цель иранского плана — развязать войну на истощение против Израиля по всем его границам, одновременно продолжая разрабатывать ядерное оружие и вооружаться им», — полагает глава Минобороны еврейского государства.