Израильский эксперт: «Скорее всего, Нетаньяху удастся сформировать свою коалицию, но до этого еще очень далеко»

Вчера состоялись парламентские выборы в Израиле. Партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» , вероятно, получит четверть депутатских мандатов в парламенте. Однако пока неизвестно, сможет ли премьер найти союзников для формирования коалиции.

О внутриполитической ситуации в Израиле, о том, как будет развиваться ситуация дальше рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

-Как оцениваете итоги выборов в Израиле? Насколько они отображают реальное положение дел в стране?

-Предварительные итоги выборов говорят лишь о том, что, как и в прошлый раз, ни один из социологических опросов, даже близко не предсказал партийный расклад. Хотя все были близки к версии, что и блок Нетаньяху и блок его противников, наберут практически равное количество голосов. Так что, скорее всего Нетаньяху удастся сформировать свою коалицию, но до этого еще очень далеко.

Стоит отметить, что выборы последних лет не отражают в полной мере реальное положение дел в стране. Во-первых, израильское общество очень политизировано и раздроблено. А во-вторых, определенные группы людей, относящиеся к различным слоям общества, по-разному голосуют. Поэтому разные общины, могут быть непропорционально представлены в Кнессете. Так при нынешней явке в 67% можно отметить, что в религиозном секторе явка может составить и 90%, а в арабском секторе менее 50%.

При этом в правящую коалицию, как правило, не попадает часть партий, представляющих определенные социальные группы населения, так что, как и всегда, правительство в разной степени заинтересованности будет отстаивать интересы разных групп израильского общества.

-Как показывают предварительные итоги выборов, Нетаньяху придется идти на коалиционное правительство. Готовы ли идти в коалицию с ним другие партии?

-Еще рано говорить о каком-либо правительстве, ведь мы имеем пока лишь предварительные итоги, которые могут значительно измениться. Так что дождёмся 26 марта, когда их обещали официально объявить. Тем более, что в предварительном анализе выборов, вообще не учтены солдатские голоса, а это минимум 2–3 мандата, которые могут резко изменить всю картину. Но по существу вопроса, можно отметить, что израильское общество очень раздроблено и представлено сегодня 13 партиями.

В ближайшей перспективе ни у одной партии нет возможности получить большинство в 61 мандат и не нуждаться в помощи других. Поэтому естественно, что Нетаньяху придется создавать коалиционное правительство. Стоит учитывать, что сегодня в Израиле, кроме партийного деления, есть и принципиальное деление на два блока — левых и правых. Деление чисто символическое, и связано лишь с отношением к мирному процессу с палестинцами, к ряду экономических процессов, а так же лично к Нетаньяху. Так вот у правого блока, в который входит «Ликуд» под руководством Нетаньяху, есть постоянный союз с рядом религиозных партий , такими как ШАС, Иехуда Тора и Новые правые. После подсчёта 80% голосов этот блок по предварительным данным уже получил около 56 мандатов. Блок противников Нетаньяху, состоящий из 7 партий, располагает примерно 57 мандатами, а между ними находится партия Ямина с 7–8 мандатами, которая и может помочь создать, как левым, так и правым свою коалицию.

Вот этот блок по предварительным данным уже получил около 53 мандатов. Однако в левый блок входит и объединённый арабский список с 9 мандатами и, маловероятно, что правая партия Ямина, будет сидеть с ними в одном правительстве, а без этих мандатов у противников Нетаньяху, практически нет никаких шансов создать свою коалицию.

-Как победа Нетаньяху повлияет на политику Израиля в регионе Ближнего Востока? Есть ли у него новая программа и концепция?

-Последние годы, практически никакой коалиционный расклад в правительстве, которое возглавлял Биньямин Нетаньяху, не влиял на внешнюю политику Израиля, ее единолично определял сам премьер-министр. Так что путь на сближение с арабским миром будет продолжен.

-Ожидаете ли вы, что отношения Израиля и Турции будут улучшены в новый срок Нетаньяху? Развитие турецко-израильских отношений в основном зависят от внешней политики Эрдагана.

-Турция сегодня играет весомую роль на всем Ближнем Востоке, а особенно в Сирии и в Иране, что естественно, не может не тревожить Израиль. Естественно, что в рамках своей политики сближения с арабскими странами, Израиль заинтересован и в налаживании добрососедских отношений с Турцией. Однако проблема здесь в основном в политическом курсе Эрдагана и лишь от его позиции зависит процесс сближения двух стран.