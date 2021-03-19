Израильские солдаты застрелили палестинца

В результате разгона силами безопасности Израиля акций протеста на оккупированном Западном берегу реки Иордан погиб один палестинец.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины, передае Анадолу.

Силы безопасности Израиля применили слезоточивый газ, боевые и пластиковые пули при разгоне акций протеста в селе Бейт-Дечин на востоке Наблуса.

В результате действий сил безопасности от пулевого ранения в голову погиб палестинец.

Местные источники сообщают, что погибшим является 48-летний муэззин местной мечети Атыф Ханаише.