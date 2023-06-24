Глава МИД Израиля Эли Коэн провел в субботу вечером телефонный разговор с послом еврейского государства в Москве Александром Бен Цви, по итогам которого заявил, что его страна готова к любому сценарию развития событий в России. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«МИД [Израиля] внимательно следит за развитием событий, и мы готовимся к любому сценарию», — заявил Коэн, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Он также подтвердил информацию о том, что Израиль планирует в ближайшие время отправить дополнительных консульских сотрудников в Россию. «Мы полагаем, что многим израильтянам в России потребуется консульское обслуживание, поэтому увеличим штат консульств в Москве и Санкт-Петербурге. Посланники МИД Израиля будут готовы оказать помощь нашим согражданам, которые в ней нуждаются», — сказал министр.

Ранее израильский МИД распространил рекомендацию для своих граждан, в которой советовал им «взвесить необходимость» поездок в Россию, а израильтянам, уже находящимся на российской территории, советовал задуматься о необходимости дальнейшего там пребывания. По оценкам министерства, в настоящий момент в России находятся порядка 70 тыс. израильтян, кроме того, 500 тыс. россиян имеют право на репатриацию в Израиль.