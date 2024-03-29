Ведущие страны арабского мира готовы «полностью признать» Израиль в обмен на будущую договоренность о создании палестинского государства, заявил Джо Байден. Это будет сделано не прямо сейчас, но для палестино-израильского конфликта необходимо найти решение после завершения операции в секторе Газа, дал понять президент США.
Вместе со своими предшественниками – президентами-демократами Биллом Клинтоном и Бараком Обамой Байден участвовал в мероприятии в Нью-Йорке по собору средств на предвыборную кампанию. Не менее четырех раз его прерывали сторонники Палестины, пишет Bloomberg. После одного из таких замечаний Байден сказал:
Перед вторжением террористической группировки ХАМАС на израильские территории 7 октября 2023 г. Тель-Авив смог договориться с несколькими арабскими государствами об установлении дипломатических отношений. За последние три года он подписал соответствующие договоры с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.
Перед терактом Израиль при посредничестве США вел переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Перспектива признания Израиля Эр-Риядом, по мнению ряда экспертов, стала одной из причин нападения ХАМАС; об этом же после теракта говорил представитель группировки. Ее лидеры пытались в том числе не допустить дальнейшего сближения Израиля с арабскими государствами. (moscowtimes.ru)