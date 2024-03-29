Ведущие страны арабского мира готовы «полностью признать» Израиль в обмен на будущую договоренность о создании палестинского государства, заявил Джо Байден. Это будет сделано не прямо сейчас, но для палестино-израильского конфликта необходимо найти решение после завершения операции в секторе Газа, дал понять президент США. Вместе со своими предшественниками – президентами-демократами Биллом Клинтоном и Бараком Обамой Байден участвовал в мероприятии в Нью-Йорке по собору средств на предвыборную кампанию. Не менее четырех раз его прерывали сторонники Палестины, пишет Bloomberg. После одного из таких замечаний Байден сказал:

Я работал с саудовцами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль. Должен быть план на период после окончания операции в Газе, и должна быть уступка в обмен на решение о двух государствах. Это не обязательно должно произойти сегодня. Должно быть постепенное движение, и, думаю, мы можем этого добиться.