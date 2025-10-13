Премьер-министр Израиля Нетаньяху последним из возможных участников получил в понедельник приглашение на саммит в Египте после звонка из машины Трампа, который поговорил с Ас-Сиси.

После этого президент Египта сообщил, что Нетаньяху приедет, но нет. Теперь приглашение отклонил сам Биби. Он сказал, что время саммита слишком близко к празднику Симхат Тора, а ему негоже нарушать запрет работать в праздники.

В канцелярии премьер-министра сообщили: «Премьер-министр Нетаньяху был приглашён президентом США Трампом принять участие в конференции, которая состоится сегодня в Египте. Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за приглашение, но сообщил, что не сможет принять участие в связи с приближением праздника. Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за его усилия по расширению круга мира – силового мира».

Визит Нетаньяху был важен для Израиля, возвращения страны из изоляции в мире, а также установлению отношений с арабскими странами. Однако это также чревато гневом ультраправых министров и развалом коалиции, что для него решающий фактор.

Изначально сообщалось, что харедим также были против — такая поездка не оправдывает осквернение праздника.

Однако потом источники в кругах ультраортодоксов это опровергли — встреча не совпадает с праздником: «Он не поехал, чтобы не пожимать руку Абу Мазену». Президент Палестинской автономии приглашен на конференцию. (israelinfo.co.il)