В ночь на 30 мая Кнессет принял в первом чтении законопроект, который позволяет выдавать загранпаспорт — даркон людям, которые прожили в стране хотя бы год.

Такой порядок действовал до 2017 г. Вернуться к прежнему заставила «паспортная алия»: после начала «спецоперации» многие евреи из России, Украины и Беларуси получили гражданство Израиля, но не стали там жить. Почти каждый третий (32%) из тех, кто получил гражданство в 2022 г., затем покинул Израиль. Особенно велика эта доля среди россиян: 41% репатриантов из России, получив паспорта, вернулись обратно.

«Правительство и парламент можно понять. Они стремятся отсечь тех, кто не хочет проживать в Израиле и вносить свой вклад в развитие государства», — говорит управляющий партнер израильского адвокатского офиса «Коваленко и партнеры» Алексей Коваленко.

Это в принципе не очень большая потеря. Для поездок по миру новые граждане Израиля могут получить проездной документ «лессе-пассе». Он, в отличие от даркона, выдается на 5 лет, а не на 10 и позволяет без визы въезжать не в 161 страну, а в 54 (включая ЕС).

Коваленко не сомневается, что законопроект примут в окончательных чтениях. Это неприятная новость для тех, кто хочет стать гражданином Израиля, но это на самом деле только один из шагов по ужесточению правил репатриации, предупреждает он: «Идея с дарконом обсуждалась на протяжении последних нескольких месяцев, и вот наконец она реализуется. Следующим шагом может стать запрет на репатриацию внуков евреев. Дискуссия об этом также идет довольно давно».

В последнее время Израиль отменяет послабления правил репатриации, введенные после начала «спецоперации». Отменена ускоренная репатриация для россиян и беларусов, им и украинцам прекращены выплаты «особой помощи» на адаптацию. (moscowtimes.ru)