Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах по созданию заградительных сооружений на израильско-иорданской границе. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

«Мы построили заградительные сооружения на южной границей с Египтом и остановили проникновение нелегалов в Израиль <…> Теперь мы создадим заградительные сооружения на восточной границе, с Иорданией, и предотвратим проникновение с той территории тоже», — заявил Нетаньяху.

Премьер также отметил, что строительство стены на границе с Египтом предотвратило проникновение более 1 млн нелегальных мигрантов из Африки, что, по его словам, «могло уничтожить» Израиль.

Израиль в 2013 году завершил возведение 230-километрового сплошного заградительного барьера вдоль границы с Египтом от пригородов Эйлата у Красного моря до границы с сектором Газа у Средиземного. Строительство длилось всего два года вместо запланированных четырех, стоимость составила 1,6 млрд шекелей (более $420 млн). (ТАСС)