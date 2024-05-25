Страны Балтии, Норвегия, Финляндия и Польша планируют создать так называемую «стену беспилотников» на границе с Россией, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на встрече со своими коллегами.

«Это совершенно новая вещь — стена из беспилотников, идущая от Норвегии до Польши. Наша цель — использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ. Не только с помощью физической инфраструктуры, систем наблюдения, но и с использованием дронов и других технологий, которые позволят нам защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду», — цитирует министра издание BNS.

По ее словам, в рамках программы, государства будут использовать дроны для наблюдения за границей, там же создадут систему защиты от беспилотников враждебно настроенных государств. Министр уточнила, что Литва уже планировала усилить охрану границы с помощью дронов. В Госпогранслужбе создали специальное подразделение, которое использует беспилотные летательные аппараты.

«Как страна, мы многое сделали в этом направлении. Возможно, другим государствам придется больше инвестировать и готовиться», — подчеркнула она, добавив, что власти планируют закупить дополнительную партию беспилотников и средств борьбы с ними. При этом она не знает, когда идея «стены дронов» на границах стран НАТО будет реализована.

«Сегодня мы договорились об этой идее, следующий шаг — это план, конкретные действия. Пока не определено время, когда мы приступим к этому проекту», — сказала Билотайте. Она не исключила, что «стена дронов» будет профинансирована на средства Евросоюза. «Очевидно, что если мы договоримся об общих решениях, мы сможем подать заявку на европейские фонды, если мы представим потребность как регион, есть высокая вероятность, что мы получим финансирование от Европейской комиссии», — заключила она. (moscowtimes.ru)