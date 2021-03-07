Израиль снимает карантин

Правительство Израиля утвердило переход к третьему этапу выхода из карантина, включающему открытие ресторанов, залов торжеств, театров и стадионов для вакцинированных, и разрешение для граждан и обладателей вида на жительство на возвращение в страну из-за рубежа. Как передает РИА Новости, об этом сообщила правительственная пресс-служба.

«Правительство сегодня вечером в ходе телефонного голосования утвердило переход к третьему этапу выхода из карантина, который начнётся в воскресенье, 7 марта», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

На третьем этапе будут открыты рестораны, банкетные залы, театры и стадионы с определенными ограничениями. В помещениях ресторанов смогут обслуживаться только клиенты с «зелёным паспортом» — сертификатом вакцинации, на открытых площадках — все желающие, но не более 100 человек. Расстояние между столами не должно быть меньше двух метров.

Разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия при условии, что количество участников не превысит 500 человек в помещении и 750 человек на открытом пространстве. В зале и на стадионе вместимостью более 10 тыс мест могут находиться до тысячи человек в помещении и до 1,5 тыс на открытом воздухе.

Снимается запрет на въезд израильтян и обладателей вид на жительство в страну, за исключением ограничений на въезд через наземные пограничные переходы, которые будут работать по особому графику. Однако максимальная квота для въезда в Израиль будет составлять до 3 тысяч человек в день, и эта цифра будет постепенно увеличиваться в соответствии с планом министер